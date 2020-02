Ett av årets mest efterlängtade spel, CD Projekt Reds Cyberpunk 2077, kommer bli tillgängligt att köra via Nvidias spelstreamingtjänst, Geforce Now, samma dag som det släpps. Detta meddelar Nvidia själva via sitt forum.

Cyberpunk 2077 är planerat att släppas den 17 september och exemplar som köps via Steam kommer gå att använda via Geforce Now. Så länge ditt bredband tillåter kommer spelet kunna köras fullt optimerat och med ray traycing även om du använder Geforce Now via en Mac

