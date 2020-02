Nvidia lanserade nyligen fullversionen av sin spelstreamingtjänst Geforce Now. Tjänsten är inte en streamingplattform likt Google Stadia där du köper spel till plattformen, utan istället använder du Geforce Now för att streama spel du redan äger, via exempelvis Steam, genom en av Nvidias kraftfulla datorer.

Geforce Now har i och med det tillgång till ett stort antal titlar, men sedan lanseringen har antalet bara minskat. Det hela började med att utgivaren Activision Blizzard tog bort samtliga sina spel från tjänsten. Nu väljer även utgivaren Bethesda att göra detsamma.

Detta innebär att Geforce Now-användare inte längre har möjligheten att streama spelserier som The Elder Scrolls, Fallout eller nya Doom via tjänsten. Av oklar anledning kommer användarna däremot ha fortsätta tillgång till Wolfenstein: Youngblood.

