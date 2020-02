Xiaomi Mi Roborock S5 Max

Testad produkt: Roborock S5 Max

Pris: 5 162 hos CDON.

En robot som hjälper till med hushållsarbetet var för något årtionde sedan något otänkbart, i vilket fall för gemene man, och något som närmast liknades vid science fiction. Numera är det vardag och i allt fler hem sliter dessa små krabater med att hålla hemmet skinande rent medan husse och matte är på arbetet.

En investering värd att tänka igenom

Resultatet du kan förvänta dig avspeglas till mångt och mycket av hur mycket du är villig att investera, och överlag är det precis som i de flesta andra fall – du får vad du betalar för. En skaplig robotdammsugare får du för några tusenlappar, men då får du räkna med att tekniken (navigeringssystem etcetera) har några år på nacken, och glömma nymodigheter som wifi-uppkoppling, rumsindelning eller röststyrningsfunktion.

De senaste och mest avancerade modellerna från de mer namnkunniga tillverkarna kostar betydligt mer än så, vissa betingar runt smått galna 15 000 kronor – men då är de också utrustade med all tänkbar teknik av senaste snitt. Därmed inte sagt att den absolut dyraste modellen alltid presterar sett i relation till sitt pris och där Bosch Roxxter är ett lysande exempel på detta – en svindyr modell som inte alls når upp till våra högt uppställda förväntningar.

Xiaomi har sedan länge levererat städrobotar i mellanklass och de har tvärtemot istället presterat över våra förhoppningar. Senast ut var Mi Roborock S5 som vi för snart ett år sedan förärade med ett högt betyg och vår rekommenderat-logga. Nu är en uppdaterad version här – Mi Roborock S5 Max.

Mycket är sig likt, mycket är nytt

Sett till formen skiljer sig S5 Max inte från syskonmodellen, vilket i sig knappast är en nackdel. Vi gillar den stilrena designen och kvalitetskänslan är överlag hög. Den runda formen kan givetvis ifrågasättas, för även om den har en sidoborste når den helt enkelt in i inåtgående hörn. Fysikens lagar går liksom inte att runda…

Installationen går relativt snabbt, du behöver installera den tillhörande appen, registrera ett konto och därefter bara följa anvisningarna. Appen är exemplariskt informativ och du kan få en uppsjö av historik med varje städtillfälle bakåt i tiden presenterat, liksom aktuellt skick på borstar, filter och sensorer.

Smidig app. Till vänster syns hemmet och alla de olika zoner vi placerat ut, samtliga med olika färgkoder.

Här finns även en mängd olika inställningsmöjligheter i form av timerfunktion, vilket städprogram roboten ska använda som default liksom en riktigt avancerad kartfunktion där du enkelt delar upp hemmet i olika rum som kan namnges. Det går även att addera obegränsat med virtuella avgränsningslinjer liksom både no go- och no mop-zones. Nytt är att det går att anpassa roboten för hur den ska städa var och ett av de olika rummen gällande städeffektläge och vattenmängd i mopp-läget.

Ja, Roborock S5 Max har även mopp-funktion och har jämfört med tidigare i storlek en mer än fördubblad vattentank, vilket innebär att den klarar att våttorka upp till 200 kvadratmeter på en gång, alternativt en normal trerumslägenhet tre gånger innan du behöver fylla på med vätska. Vi upplever att den inte ”läcker” som vanliga S5 vilket är välkommet.

Smidigt integrerat i smarta hemmet

Efter en initial snabbrunda i hemmet, där enheten kartlägger hemmet med hjälp av laser, med de olika no go-zonerna markerade och rumsindelningen avklarad, är det bara att låta roboten göra sitt jobb. Den uppträder mer intelligent och mer dynamiskt i sin planering jämfört med syskonmodellens mer traditionella algoritm vilket även innebär att den arbetar kvickare (enligt tillverkaren 20 procent snabbare) vilket vi kan skriva under på.

Tar sig fram. Tunnare mattor och "normala" trösklar (20 millimeter) är inga problem.

Att en modern robot inte bara är uppkopplad och försedd med passade app för fjärrstyrning är numera en självklarhet när det gäller nya, dyrare modeller och Roborock integreras enkelt i en redan befintlig Google Home-konfiguration, varpå du sedan kan starta rengöringen med ett röstkommando.

Omdöme

Skillnaderna är de färre än likheterna om vi jämför de båda S5-modellerna, men att S5 max är en bättre maskin sett till helheten är det inget snack om. Pristillägget på en dryg tusenlapp är ingen dealbreaker om du är på jakt efter en ny, riktigt bra robotdammsugare. Då har du ändå bara betalat drygt en tredjedel av vad exempelvis en Roomba S9 kostar.

Specifikationer

Modell: Roborock S5 Max

Testad: Februari 2020

Tillverkare: Mi (Xiaomi)

Körtid: Upp till 150 min

Dammbehållare: 0,46 liter

Kartläggning: Laser

Kommunikation: Wifi

Tillhörande app: Ja

Kartfunktion: Ja

Med rumsindelning: Ja

Mått: 350 x 350 x 96 mm

Övrigt: No go- samt no mop-zoner,

Rek. pris vid testtillfälle: 5 490 kronor

Bra app, smidigt att komma igång.

Gott om inställningsalternativ.

Smartare än någonsin.

Når inte längst in i hörn.

Ingen jätteuppdatering mot S5:an.