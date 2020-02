5. Cloud9 besegrar Faze Clan (2018) – Counter-Strike: Global Offensive

Cloud9 överraskade stort under Eleague 2018-finalen i Boston när de helt otippat slog superpopulära, favorittippade Faze Clan. Den hårda matchen varade i över fyra timmar och spelades in i övertid. Efter att ha tvingat matchen in i en andra övertid vände Cloud9 på allt och vann med 22-19. De blev därmed USA:s första världsmästare i Counter-Strike: Global Offensive.

4. Fnatic mot SK Gaming (2013) – League of Legends

En av de mest omtalade händelserna inom League of Legends-scenen skedde på IEM Katowice 2013 i Polen. Med två utslagna karaktärer såg det mörkt ut för Fnatic. Motståndarna SK Gaming skyndade för att ta hem segern genom att rusa mot Fnatcis Nexus-torn.

De märkte dock inte att en ensam Enrique "xPeke" Cedeño Martínez hade smugit in i det egna lägret. Genom ett riktigt finspel lyckades han undvika de få försvararna, förstöra SK:s Nexus och ta hem hela matchen.

3. Combofiend mot Marn (2011) – Marvel Vs Capcom 3

Capcoms Vs-titlar bjuder på annorlunda mekanik och tempo än andra fightingspel. Den främsta skillnaden är att spelare måste lära sig mer än en karaktär utantill och ta fram en strategi på hur de fungerar bäst tillsammans.

Ett av de coolaste exemplen på vändningar i just Marvel Vs Capcom 3 är när Peter “Combofiend” Rosas, med enbart Bionic Commando-Spencer kvar, lyckades ta ned hela Martin "Marn" Phans lag genom att svinga på sin ikoniska robotarm.

2. Pikachu eliminerar Fox McCloud på under en minut (2014) – Super Smash Bros Melee

Vem sa att Super Smash Bros inte är ett riktigt fightingspel? Det andra spelet i serien, Melee till Gamecube, är en riktig långkörare som det tävlas i än idag. Och nog har det bjudit på ett par riktigt fina comebacks genom åren.

Ett exempel skedde under turneringen Evo 2014. Då lyckades Jeffrey “Axe” Williamson, en av de bästa Pikachu-spelarna, få ned motståndaren Otto “Silent Wolf” Bisnos (Fox McCloud) fyra livmätare på blotta 45 sekunder.

1. Daigos legendariska pareringar (2004) – Street Fighter III: Third Strike

Långt innan vi ens använde begreppet e-sport skedde något magiskt på den anrika fightingspelsturneringen Evolution Championship Series i Kalifornien. Under semifinalen i Street Fighter III: Third Strike ligger Ken-spelaren Daigo Umehara i grovt underläge. Motståndaren, Justin Wong, gör sig redo att vinna matchen helt med Chun-Lis superattack.

I Street Fighter III-spelen är pareringsfunktionen något av det svåraste utföra då den kräver en millisekunds reaktionsförmåga.

Till allas förvåning lyckas Daigo parera alla femton på varandra följande attacker, för att sedan kontra med en egen superattack. Jublet visste inget slut och ögonblicket, sedermera kallat Evo Moment 37, blev legendariskt.