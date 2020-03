Det var en ren överkörning av topplagen från Natus Vinceres – Na'Vis – håll under slutspelsfasen av IEM Katowice. En turnering som är en av de mest prestigefyllda tävlingarna under året. 16 av de bästa lagen i världen är med för att få sitt namn inristat i pokalen, som endast har lyfts av tre olika lag under årens gång.

Efter att ha kämpat sig igenom gruppspelets undre del efter en förlust mot svenska Fnatic började laget storspela och slog ut både världstrean i kvartsfinalen. Sedan mosade man Astralis – laget som varit på toppen under de senaste åren – i semifinalen. Med dessa framgångar mötte de sedan fransmännen i G2 Esports och efter 3-0 i kartor fick Na`Vi bli det fjärde laget att lyfta pokalen.

G2 hade även de en smått otrolig turnering när de gick obesegrade genom gruppspelet för att sedan möta Fnatic i semifinal. En match som krävde alla tre kartorna innan den avgjordes med G2 som vinnare, och svenskarna fick lämna turneringen med en delad tredjeplacering.