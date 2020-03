Coronavirusets framfart skapar stor oro. I Sverige, som i skrivande stund har 24 bekräftade sjukdomsfall, har sjukvårdsrådgivningen 1177 tvingats kalla in extrapersonal. Kvällstidningarna skriver om renplockade konservhyllor i matvarubutikerna och på arbetsplatser och skolor skickas instruktionsmejl ut angående hur man ska förhålla sig till smittospridning.

Men det gäller fortsatt att sålla kritiskt i flödet av instruktioner och meddelanden. Norska VG rapporterar om ett sms som ser ut att komma från myndigheten Folkehelseinstituttet, FHI, som varnar mottagare om att de kan vara smittade av coronaviruset. I meddelandet ombeds alla som nyligen varit utomlands att hålla sig isolerade och söka kontakt med sjukvården på direkten.

Men sms:et är falskt och syftar troligen till att spä på oron för viruset, eftersom inga potentiellt skadliga länkar följer med i meddelandet.

Vi har fått melding om at det er sendt ut sms til enkeltpersoner fra oss, der mottaker får beskjed om at de kan ha #koronavirus og bør kontakte lege. Dette er en falsk sms. FHI bruker per nå ikke sms i henvendelser til folk som bes kontakte helsetjenesten.