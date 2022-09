Uppdaterad (2022-09-27):

Teasern är här!

Äntligen har HBO släppt den första teaservideon där vi får en närmare titt på The Last of Us. Det är mörkt och synnerligen stämningsfullt som sig bör – och av allt att döma blir tv-serien extremt trogen sin spelförlaga.

Bombastiska (men ensliga) resevyer, clicker-zombier och en glimt av spelets ödesmättade introsekvens tycker vi oss skönja, liksom en vy av de raserade skyskrapor man tvingas ta sig igenom i inledningen av spelet.

Just att tv-serien tycks hålla sig så nära källmaterialet torde tas emot positivt av fansen. Senast i raden av misslyckade tv-serieadaptioner av älskade spel har vi annars Netflix Resident Evil-satsning som efter mycken kritik lades ned efter blott en säsong.

The Last of Us fick nyligen en välgjord remaster till Playstation 5. Perfekt att sätta tänderna i nu innan tv-serien landar, alltså. Du läser vår recension här!

Tidigare (2022-08-22):

Första videosnutten

The Last of Us-tv-serien rycker närmare. Premiären är beräknad till någon gång 2023 på HBO Max, och nu smyger bolaget ut de första rörliga bilderna från serien. Ett kort utbyte mellan huvudkaraktärerna Joel (Pedro Pascal) och Ellie (Bella Ramsey) äger rum.

Tidigare (2020-03-06):

The Last of Us blir tv-serie

HBO jobbar på en tv-serie baserad på Playstation 3-spelet The Last of Us, rapporterar The Hollywood Reporter.

Neil Druckmann, manusförfattare och creative director för både The Last of Us och kommande The Last of Us Part II, ska vara med och skriva och producera serien tillsammans skaparen av miniserien Chernobyl, Craig Mazin, som kommer leda arbetet. Även Carolyn Strauss tillsammans med Naughty Dog-chefen Evan Wells kommer vara med och producera.

Serien blir en samproduktion mellan HBO och Sonys Pictures Televisions Playstation Productions, som tidigare också jobbar på en filmatisering av Uncharted-spelen. The Last of Us kommer bli den första tv-serien från bolaget.

The Last of Us släpptes ursprungligen 2013 till Playstation 3 och var en massiv kritiker- och försäljningssuccé. En remaster av spelet släpptes även till Playstation 4 under 2014.

Spelet handlar om smugglaren Joel som ska föra tonåringen Ellie genom en postapokalyptisk värld.

