HBO jobbar på en tv-serie baserad på Playstation 3-spelet The Last of Us, rapporterar The Hollywood Reporter.

Neil Druckmann, manusförfattare och creative director för både The Last of Us och kommande The Last of Us Part II, ska vara med och skriva och producera serien tillsammans skaparen av miniserien Chernobyl, Craig Mazin, som kommer leda arbetet. Även Carolyn Strauss tillsammans med Naughty Dog-chefen Evan Wells kommer vara med och producera.

Serien blir en samproduktion mellan HBO och Sonys Pictures Televisions Playstation Productions, som tidigare också jobbar på en filmatisering av Uncharted-spelen. The Last of Us kommer bli den första tv-serien från bolaget.

The Last of Us släpptes ursprungligen 2013 till Playstation 3 och var en massiv kritiker och försäljningssuccé. En remaster av spelet släpptes även till Playstation 4 under 2014.

Spelet handlar om smugglaren Joel som ska föra tonåringen Ellie genom en postapokalyptisk värld.

