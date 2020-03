Det är inte lätt att vara ett teknikföretag just nu. Xiaomi hade tänkt att presentera sina nya Mi 10-telefoner för världen utanför Kina redan i februari. Världen ville annorlunda och MWC-mässan i Barcelona ställdes in.

Men nu har tillverkaren gått ut med ett officiellt datum och det blir global lansering den 27:e mars. Produktsläppet kommer att ske online och direktstreamas 27 mars kl 14.00 svensk tid på Twitter, Facebook och Youtube.

Enough waiting!



See you on March 27th!



Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth