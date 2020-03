Under helgen spelades kvalet för att få drömmen om major-turneringen i Brasilien att leva vidare. Med tre svenska lag med under kvalet, Ninjas in Pyjamas, Fnatic samt nystartade Dignitas lyckades alla tre ta sig vidare till minor-turneringen som kommer att hållas i april.

Dignitas, som för första gången sedan grundandet i början av 2020 mötte topplag i officiella tävlingssammanhang, spelade väldigt stabilt. Laget består av flera svenska legender: Patrik "F0rest" Lindberg. Christopher "Get_Right" Alesund, Richard "Xizt" Landström och Adam "Friberg" Friberg och vann två av tre matcher under helgen.

Announcing the team late, we saw the minor as a bonus knowing that there's not a lot of time to prepare but we made the best of it. Scrappy at times but I'm so proud of the guys. Let's keep improving 1 step at a time #DIGWIN We leave for @FLASHPOINT tomorrow!