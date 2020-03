Under det gångna året har Amazon-dotterbolaget Ring fått utstå massiv kritik för säkerhetsbrister och en väldigt lågt satt minimumnivå för kontosäkerhet. Många användare drabbades av incidenter eftersom de använde samma lösenord till sina Ring-konton som på andra konton, till exempel Yahoo, där miljontals konton och lösenord läckte efter ett hack.

Men Ring är inte det enda företaget som har varit lite slappt med säkerheten. Arlo har sedan september förra året haft tvåstegsverifiering som ett alternativ. Nu rapporterar Android Police att det snart blir ändring på det och innan slutet på året kommer det bli ett krav för alla användare.

Arlos tvåstegsverifiering fungerar via pushmeddelanden till enheter där du redan är inloggad i appen, eller via sms eller mejl. Något stöd för totp-koder via autentiseringsappar finns däremot inte, och du verkar inte kunna stänga av möjligheten att skicka en kod via sms (som av många säkerhetsexperter anses vara en osäker teknik).