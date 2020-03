Den 10 mars var det premiär för Activions nya free-to-play-battle-royale-spel, Call of Duty: Warzone.

Nu meddelar Call of Duty:s officiella Twitter-konto att förstapersonsskjutaren hade strax över sex miljoner spelare under det första dygnet. Detta kan jämföras med EA:s Apex Legends som hade 2,5 miljoner spelare under sitt första dygn.

Call of Duty: Warzone är en del av Call of Duty: Modern Warfare men kräver inte att du köper spelet. I det drabbar upp till 150 spelare samman i den fiktiva staden Verdansk i två spellägen: "Plunder" och "Battle Royale".

Utöver Call of Duty: Warzone förväntas Activision släppa ytterligare ett nytt Call of Duty-spel senare i år.

Läs också: Horizon: Zero Dawn kommer till pc i sommar