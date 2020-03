Nu håller Google på att rulla ut möjligheten att låta dig köra Play Store i mörkt läge även när resten av Android 10 inte körs i mörkt läge.

Du hittar (eller kommer kunna hitta) läget under:

Hamburgermenyn - Inställningar - Tema - Mörkt

Det verkar även som att samma sak kommer att gå att göra på Android 9-mobiler.

📢📢 #DarkTheme on Google Play is now available on any @Android device! Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd