Under de senaste veckorna har fler och fler tillställningar, oavsett vilken kategori de tillhör, ställts in på grund av den rådande coronasituationen. Mässor som MWC, E3 och New York International Autoshow har alla ställts in eller förskjutits till senare under året. Även sportevenemang har fått spelas inför tomma läktare och runt om i världen skjuts ligor upp.

Klart: Ingen spelfest i juni – jättemässan E3 ställs in

Coronaviruset, covid-19, gör också att turneringsarrangörer, speltillverkare och övriga beslutsfattare väljer att vidta åtgärder vid e-sport event. IEM Katowices slutspel, som vi tidigare skrivit om, spelades i februari utan publik. Listan på matcher och turneringar som i minsta fall har valt att öka säkerheten är lång och nedan följer en del av vad du kan förvänta dig av e-sportsscenens turneringar den närmsta framtiden.

League of Legends

Den årliga turneringen Mid-Season Invitational har skjutits fram från maj till juli för att vänta ut flygrestriktioner och att så många som möjligt ska kunna delta. Detta påverkar sommarsäsongens starttider som har justerats för att passa in med resten av årsplaneringen.

Rocket League

Slutspelet för Rocket League Championship Series har ställts in helt och hållet och istället kommer säsongens största matcher vara de regionala finalerna som spelas online. Ägarna Psyonix/Epic Games valde dessutom att kommentatorerna och experterna inte ska mötas i en studio för liveinspelningarna under det fortsatta ligaspelet utan sitter även de online.

Förhoppningsvis har situationen lugnat ned sig till juli. Men om så inte är fallet riskerar nog turneringen Intel World Open, som är ett samarbete med de Olympiska spelen, att ställas in eller skjutas upp. Detta beslut kommer troligtvis tas i samband med besluten av den internationella olympiska kommittén gällande om Sommar-OS kommer hållas.

Overwatch League

Blizzard har stoppat alla Overwatch League-matcher som skulle hållits fram till 1 maj. De söker efter lösningar för att kunna spela matcherna med spelarnas, tränarnas och övriga anställdas hälsa i åtanke.

Counter-Strike: Global Offensive

Till skillnad från de övriga e-sporterna som nämnts har inte CS:GO ett schema där en arrangör bestämmer över stor del av proffsscenen, utan här är det individuella turneringar där arrangörerna för varje enskild turnering bestämmer hur besluten gällande Covid-19 ska tas.

Flashpoint: Den nya turneringen Flashpoint där svenska laget Dignitas är med och tävlar kommer att ändra sina planer och hålls därför i sin helhet i en studio i Los Angeles. Detta gäller då även slutspelet som var planerat att hållas i Stockholm i april.

ESL Pro League 2020: Ligaspelsturneringen kommer att spelas online. Lagen kommer att behöva vara inom Europas gränser där de flesta av lagen i turneringen redan utgår ifrån. Slutspelet kommer dessutom att flyttas från Denver, USA, till en studio i Europa utan publik.

Dreamhack Masters 2020: Arrangörerna för dreamhack gick ut med ett pressmeddelande den 11 mars där de berättar att de följer utvecklingen av viruset men vid nuvarande tidpunkt planerar de för att alla deras arrangemang under 2020 ska hållas som planerat.