Betyg 3 av 5 Galaxy Tab Active Pro: Omdöme Söker du efter en Android-platta att ha med ut på friluftssemester framåt sommaren kan Galaxy Tab Active Pro bara ett bra val, men du får räkna med en del begränsningar. Att tåligheten kostar extra säger vi inget emot, men vi hade hellre sett ett högre pris och samma skärm och processor om i Galaxy Tab S6 istället. Positivt Vatten och stryktålig

Bekväm trots hög vikt

Många bra extrafunktioner

Flexibelt med löstagbart skal Negativt Något begränsande prestanda

Osäkert hur tålig den är

Bara knappt godkänd batteritid

Inget vidare ljud Läs vårt stora test av surfplattor med Windows

Galaxy Tab Active Pro

Galaxy Tab Active Pro är en lite udda Android-platta, som inte ens finns på Samsungs egna webb bland deras andra tablets. Den säljs som en ”enterprise edition” men finns tillgänglig i många svenska butiker för vem som helst att skaffa. Den sticker ut med sin robusta design och flera egenskaper som gör den extra tålig mot elementen och lämplig för den som behöver en platta med sig i utmanande miljöer.

Riktigt vad som är ”enterprise” med den är vi inte helt säkra på, då listan av funktioner och egenskaper är något som de flesta bättre Galaxy-produkter på senare tid har. Vi hittar Knox som ger dig en separat, extra säker app- och dokumentmiljö. Vi hittar Dex, som ger dig ett skrivbordsgränssnitt om du kopplar in plattan till en skärm via usb-c-porten.

Det ska finnas ett par anpassningar, som att nfc-enheten i plattan är certifierad för att funka med mobila kassasystem, och att du har en förinstallerad qr-kodläsare. Men vi skulle säga att plattan fungerar utmärkt även för den som vill ha den i hemmet. Eller snarare utanför hemmet, för det här är som sagt en surfplatta byggd för att klara tuffare utmaningar.

4g och extra anslutningar

Den är byggd med en stadig metallram och har bakstycke i räfflad plast. Baksidan är löstagbar och batteriet som är utbytbart kommer separat och måste monteras in. Under locket sätter vi också in eventuellt sd-kort och sim-kort. Den version av Galaxy Tab Active Pro som är bredast tillgänglig i Sverige har 4g-stöd och fungerar som fristående telefon om du vill.

Utan extra skalet är Galaxy Tab Active Pro en behändig platta för inomhusbruk. Med vattentäthet som extra bonus.

Du kan annars också synka upp den till en annan Galaxy-telefon och få kontakter, meddelanden och samtalskontroll på stor skärm via plattan. På sidan hittar vi rejäla, handsk-vänliga knappar, varav extra som kan ställas in att öppna valfri app åt dig. Skärmen har också stöd för handskläge så att du kan peka utan att förfrysa fingrarna i vinterkylan.

Plattan har en usb-c-anslutning för laddning och data, samt pogo-kontakter som ska fungera för laddning eller tillbehör som tangentbord. Riktigt vilka sådana tillbehör som finns framgår dock i dagsläget inte. Till skillnad från de flesta nyare Galaxy-mobiler har plattan kvar separat hörlursuttag.

Det kan vara bra att använda om du vill lyssna på musik eller spela upp film. Plattan har visserligen inbyggda stereohögtalare, och till och med Dolby Atmos-stöd, men de har en rätt så vass ton i mellanregister och diskant. Troligen är de anpassade för att bära fram röst i bullriga miljöer.

Något svag skärm

Skärmen har inte supertunna kanter, så du får ett rejält grepp runtom hela plattan, speciellt på långsidorna där den har selfiekamera på ena sidan och fysiska navigeringsknapar på andra sidan, varav mittenknappen även är fingeravtrycksläsare.

Skärmen i sig är inte något spektakulärt, en 1920x1200 pixlars ips-panel med färgomfång strax under srgb-standard och ljusstyrka på upp till ungefär 540 cd/m2. Det är lite svagt för att bli praktiskt i fullt solljus, men även där är displayen läsbar, om än med nöd och näppe.

Med skalet på blir plattan större och tyngre, men får extra skydd mot stötar och slag. Plus ett fäste för pennan.

Skärmen har aningen tjockare glas än de flesta vanliga plattor, eller så handlar det om ett extra skyddande lager, Samsung avslöjar inga så detaljerade detaljer om konstruktionen. Resultatet är att det är en liten distans mellan pekyta och fingertoppen. Det gör inget för fingerstyrning, men med pennan får vi mindre detaljprecision.

Plattan i sig är relativt stabil och stryktålig, men det medföljer också ett extra skal att stoppa in den i, som klär den i styvt gummi runtom och en tjock bottenplatta i hårdplast. Med den på blir det hela givetvis tyngre och klumpigare att hantera, men ännu tåligare.

I skalet sitter också ett fäste för en medföljande pekpenna. Pennan är bred, stabil och greppvänlig. Den kallas för en S Pen, men den har inte de mer avancerade funktioner som vi sett i S Pen-modeller i senaste Galaxy Note och Tab S6. Den har inte inbyggt batteri och därmed ingen bluetooth-fjärrkontrollfunktion, utan är mer en traditionell pekpenna.

Oklart exakt hur tålig

Samsung uppger att plattan testats enligt standarden MIL-STD 810G, och att ett av testen innebar fritt fall ner i ett stumt trägolv (plywood ovanpå betong). De specificerar inte från vilken höjd eller vilka andra tester den utsatts för, såsom vibration eller olika temperaturer och lufttryck. Och om det gäller med eller utan det extra skalet framgår inte heller.

Så räkna med en viss stryktålighet och att du antagligen kan tappa den från bordshöjd utan att den går helt sönder, så länge det inte innebär direkt träff på skärmytan. Men kom också ihåg att Samsung inte garanterar något specifikt på den punkten.

Batteriet får du stoppa in själv. Det gör också att det går lätt att byta ut, vilket hör till ovanligheterna numera.

Vad som däremot är mer specifikt är IP68-certifieringen. Den gäller för förseglingen av plattan med eller utan skalet, och innebär att den tål nedsänkning i vatten på upp till 1,5 meters djup i upp till 30 minuter. Vid dopp i havet bör den dock sköljas av rejält under en kran direkt efteråt, eftersom saltvatten inte är bra för öppna kontaktytorna i usb-, hörlurs- och pogo-anslutningarna. Även pennan är IP68-certifierad.

Snabb nog för mycket, men inte allt

Galaxy Tab Active Pro har ingen toppspecad prestanda utan landar ungefär på samma nivå som en mellanklass-mobil med sin Snapdragon 670-processor, 4 GB ram-minne och 64 GB inbyggd flashlagring av lite långsammare slag. Det är dock bra nog för det mesta, och vi kör obehindrad webbsurf, filmströmning över wifi, Microsoft Office-apparna och mycket mer.

Däremot märks prestandataket när vi till exempel försöker använda Dex-funktionen, skrivbordsgränssnittet med mus- och tangentbords-anpassade webbläsare, appar med mera. Det är riktigt smidigt och smart på Samsungs flaggskeppsmobiler och surfplattor, men här räcker inte musklerna till fullt ut och det blir en frustrerande seg upplevelse.

Bakstycket på det skyddande skaler är väldigt styvt och vi har svårt att ens sätta repor i det.

Batteriet är på 7 600 mAh, vilket är rätt så genomsnittligt för en 10 tums surfplatta. Det är lite mer än i Galaxy Tab S6, men trots det får vi klart kortare batteritid här. Troligen beror det på att amoled-skärmen i Tab S6 är strömsnålare än den ips som sitter här. Runt nio timmar videoströmning på full ljusstyrka eller runt 15 timmar och vi surfar och mejlar på dämpad ljusstyrka får räknas som godkänt. Men inte så mycket mer.

Specifikationer

Produktnamn: Galaxy Tab Active Pro 10.1 SM-T545

Testad: Mars 2020

Tillverkare: Samsung

Systemkrets: Snapdragon 670

Processor: 2 st Kryo 360 Gold, 2 GHz, 6 st Kryo 360 Silver, 1,7 GHz

Grafik: Adreno 615

Minne: 4 GB

Lagring: 64 GB lagring, plats för micro-sd upp till 512 GB

Bildskärm: 10,1 tum ips, 1920x1200 bildpunkter

Kameror: 13 megapixel med led bak, 8 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3.1 typ c, 3,5 mm headset, pogo-kontakt

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, wifi 5, bluetooth 5, a-gps, galileo, ANT+

Operativsystem: Android 9 med One UI 1.5

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, vattentät (IP68), extra stötskyddande skal, IP68-certifierad pekpenna, stöd för Dex.

Batteri: 7 600 mAh, 9h 10min strömmad video (wifi, hög ljusstyrka), ca 15h webb och office-jobb (wifi, medelljusstyrka)

Storlek: 17 x 24,4 x 1 cm. 17,8 x 26 x 1,6 cm med skal

Vikt: 653 gram, 833 gram med skal

Rek. pris: 7 990 kronor.

Pris: Från 7 562 kronor hos Prisjakt.

Prestanda

Antutu Benchmark 8: 189 986 poäng

Geekbench 5: 1 452 poäng

3dmark Sling Shot Extreme: 1 638 poäng

Androbench, lagring: 269,95 MB/s