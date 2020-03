I och med det omfattande virusutbrottet har som bekant de flesta större evenemang ställts in eller skjutits upp, något som bland annat gör att det är minst sagt ont om direktsänd idrott i våra tv-apparater.

Som en följd av det minskade utbudet har priset på Viaplays sportpaket temporärt sänkts från 399 till 109 kronor per månad. För C Mores största sportpaket sänks priset å sin sida från 449 till 139 kronor per månad.

– Med anledning av hur de extraordinära åtgärder som vidtagits på grund av Corona har påverkat sportevenemang runtom i världen kommer C More tillfälligt att rabattera samtliga sportpaket, säger vice vd Mathias Berg i ett pressmeddelande.

I går stod det klart att även Dplay sänker sina priser tillfälligt eftersom det är osäkert när Allsvenskan och Superettan kan dra igång. Prissänkningen sker automatiskt och ska gälla för de som betalar direkt på Dplay eller via Apple (i morgon tisdag) och det nya priset blir 99 kronor i månaden.