På fredag har Universal-filmerna Emma, The Hunt och Invisible Man premiär. Men det blir inte som vanligt. Väldigt få väljer att gå på bio under det pågående utbrottet. I Sverige har SF dragit ner på antalet besökare per salong och från onsdag stänger Filmstaden alla sina biografer i hela landet.

Därför har filmbolaget valt att testa en ny modell där filmerna släpps direkt att strömmas via olika tjänster.

I Sverige blir det på SF Anytime där du kan hyra filmerna för ”något mer än vanliga filmer” och har upp till 48 timmar på dig att titta. I USA kommer filmerna på bland annat Amazon och Itunes och kostar motsvarande cirka 190 kronor.

10 april släpps även tecknade filmen Troll 2: Världsturnén på samma sätt. SF Anytime säger att andra filmbolag också har liknande planer på gång.