Coronaviruset skapar ett större intresse för onlinebaserade tjänster, men allt är inte guld och gröna skogar hos leverantörerna. Det har vi redan sett flera exempel på. I söndags låg Microsofts Xbox Live-tjänst nere i flera timmar – och även om Microsoft inte angav exakt vad som låg bakom driftstörningen får den anses som synnerligen illa tajmad.

We understand some users may be having issues accessing https://t.co/SoIhwJROia, and are currently looking into it. Please check back here for updates as we investigate.