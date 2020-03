Efter några år i dvala har den illegala videotjänsten Popcorn Time nu återuppstått, rapporterar Vice.

Den första versionen av Popcorn Time släpptes redan 2014 och det tog inte lång tid innan sajten blev ett populärt val hos användare som inte hade lust att betala för filmer och tv-serier. Efter att antal juridiska turer lades tjänsten häromåret i malpåse.

Den nya versionen kallas för 4.0 och fungerar i stort sett som tidigare versioner. Med andra ord handlar det om ett Netflix-liknande utseende och ett stort utbud av både nya och äldre titlar, däribland Star Wars: The Rise of Skywalker, Joker och Sonic the Hedgehog.

I sammanhanget bör det påpekas att Popcorn Time är en tjänst som bryter mot upphovsrätten. Vill du vara på den säkra sidan kan vi tipsa om streamalagligt.se som listar alla svenska sajter som erbjuder filmer och tv-serier på laglig väg.