10. Persona 5

Foto: Atlus

Har du likt mången nörd fantiserat om att gå i skolan i Japan? Persona 5 är svaret på dina böner. Ett rollspel och japansk high school-simulator komplett med knoppar som brister, demoner och talande katter. Med den boppigaste musiken du någonsin hört och en veckocykel av vardagsromantik och äventyr. Plus att en standardgenomkörning klockar in på strax under 100 timmar.

Plattform: Playstation 4

9. Tabletop Simulator

Foto: Berserk Games

Spela brädspel med dina kompisar online! Komplett med ett simulerat fysiskt spelbord, pjäser och tärningar som du kan hålla i (eller kasta i vrede). Alla möjliga klassiska och helt nya brädspel finns tillgängliga. Så pass att vi ibland undrar lite hur det fungerar med upphovsrätten? Och mer kommer hela tiden eftersom fansen konstant hittar på nytt och förbättrar gammalt.

Plattform: PC, Geforce Now

8. Escape from Tarkov

Foto: Battlestate Games

Tänk dig Call of Duty, fast ryskt. Många amerikanska actionspel försöker sälja fantasin om att vara en “man”. I Escape from Tarkov handlar istället om att du måste vara en “man” annars så förlorar du. Det är ett maratonlopp i uppmärksamhet, strategi och spänning. Ett förstapersonsskjutarnas Dark Souls. Lätt att älska, lätt att hata, oändligt svårt att bemästra.

Plattform: PC

7. Minecraft

Foto: Mojang, Microsoft Studios

Tipsar de på riktigt om Minecraft? Ja, tänk för att vi gör det. Det finns aldrig en dålig anledning att återbesöka Minecraft. Eller besöka det för första gången. Få spel gör det lika lätt att smälta samman med upplevelsen och meditativt bygga och skapa vad du vill av hjärtats lust. Och när fantasin sätter gränserna så finns inga gränser.

Plattform: De flesta, bland annat PC, Mac, Android, IOS, Xbox One

6. Monster Hunter: World

Foto: Capcom

Monster Hunter handlar om att jaga monster, antingen själv eller med dina kompisar online. Ett oerhört enkelt upplägg. Ändå är det överraskande komplext och en svår spelserie att ta sig in i. Därför är det den perfekta titeln att ge sig på om du känner att du har tid över. För i slutändan är det värt det. Få saker här i världen är så belönande som att ta ner en eldsprutande megadinosaurie med list och samarbete.

Plattform: PC, Playstation 4, Xbox One

5. Red Dead Redemption 2

Foto: Rockstar Games

Red Dead Redemption 2 kan vara det enda spelet som folk har kallat “för långt”. Men vi vill hävda motsatsen. Det gäller bara att spänna av. Inte spela det som valfritt sandlådespel med checklistor och uppdrag. Utan bara tillåta sig själv att helt och hållet, utan någon skam, gå in i fantasin och leka cowboy. Då är Red Dead Redemption 2 en uppenbarelse som du önskar aldrig tog slut. Samt ett spel som kan få dig att byta gångstil.

Plattform: Xbox One, Playstation 4, PC, Google Stadia

4. Stellaris

Foto: Paradox Interactive

Stellaris är inte bara ett strategispel. Det är ett “grand”-strategispel. Vilket innebär väldigt stora ytor och mängder av enheter. Här utforskar du nämligen rymden samtidigt som du sköter en civilisation och skyddar den från interna och externa hot. Utgivaren Paradox vana trogen är det lite bökigt att komma in i, men djupare än Marianergraven och uppdateras minst sagt generöst.

Plattform: PC, Geforce Now

3. Final Fantasy XIV

Foto: Square Enix

I den konstanta skuggan av MMO-kungen World of Warcraft är Final Fantasy XIV på något sätt både ett rollspel med miljoner spelare och en av spelvärldens bäst bevarade hemligheter. Ett smörgåsbord av det bästa Final Fantasy-serien har att erbjuda. En värld att förlora sig i samt tre galet stora expansioner, varav den senaste, Shadowbringers, släpptes 2019.

Plattform: PC, Playstation 4

2. The Witcher 3: The Wild Hunt

Foto: CD Projekt RED

Har du verkligen inte spelat The Witcher 3 än? Eller har du spelat det men liksom föll av någonstans på vägen? Vi förstår. Tillsammans med expansionerna Hearts of Stone och Blood and Wine klockar allt innehåll ändå in på närmare 200 timmar. Men upp i sadeln igen. För så gott som varenda timme är bland det bästa spelvärlden har att erbjuda.

Plattform: PC, Xbox One, Playstation 4, Geforce Now

1. Animal Crossing: New Horizons

Foto: Nintendo

Animal Crossing är som den bästa av sommardagar. Det är en värld där alla är snälla och tar hand om varandra. Det finns ingen riktig poäng med spelet. Vilket i början kan vara obekvämt men i förlängningen blir det en befrielse. För det är ett spel om att acceptera vad du inte kan förändra, samtidigt som du jobbar för att förändra vad du faktiskt kan, för du inser skillnaden. Det är ett spel om att ta en dag i taget. Och att varje dag, har möjligheten att vara en bra dag.

Platform: Nintendo Switch