Oura Ring är en smartring som bland annat kan registrera puls och andningsfrekvens. Det finska företaget som utvecklar ringen har nu inlett ett samarbete med University of California San Francisco för att studera covid-19, rapporterar The Verge.

I studien ska 2 000 sjukvårdsarbetare vid UCSF Medical Center och Zuckerberg San Francisco General Hospital bära ringen under tre månader och kombinera data från ringen med dagliga rapporten om hur de mår och om de har några covid-19-symtom.

Förhoppningen är att det ska gå att träna en algoritm som kan upptäcka täcken på infektion med det nya coronaviruset innan några symtom blir uppenbara för bäraren. Oura Ring har cirka 150 000 användare runt om i världen och alla användare har bjudits in att delta frivilligt i studien, vid sidan av de 2 000 sjukvårdarna.

build an algorithm to help UCSF identify patterns of onset, progression, and recovery, for COVID-19. This study is open to all Oura ring users and is opt-in only. You can join the UCSF TemPredict study through the invite available in your Oura app or using the link below. (2/3)