Dags att bänka sig framför Twitch i helgen, då flera olika e-sportscener går in i en slutfas av deras pågående turneringar. Inom spel som League of Legends, CS: GO och Rocket League finns det intressanta matcher för oss svenskar.

League of Legends: Vårens gruppspel har nått sitt slut och varje lag har endast två matcher kvar för att säkra sina slutspelsmatcher som nås av de 6 bästa lagen. Båda lagen med svenskar i truppen ligger bra till för att ta sig vidare.

Rogue behöver säkra åtminstone en vinst för att känna sig helt säkra för att nå slutspel. Fnatic har redan lyckats säkra sin topp fyra-placering, vilket innebär att de kommer att få spela sin första match i slutspelets övre del.

Rocket League: De regionala slutspelen går av stapeln i helgen. Både Europa och Nordamerika håller sina finaler i helgen. Kolla in när Turbopolsa, NRG, spelar sin första match på lördag klockan 20:00 mot Susquehanna Soniqs.

Counter-Strike: Global Offensive: Klockan 22:00 på söndag kommer Dignitas att möta laget Gen.G. Efter en ganska tuff start på gruppspelet får vi se om svenskarna tillsammans med inhopparen Guardian lyckas ta sig till slutspel i första upplagan av Flashpoint.

ESL Pro League pågår dessutom samtidigt. Som enda svensken med matcher kvar i gruppspelet vänder vi alla ögonen mot "Olofmeister" i laget Faze Clan. Faze spelar sin andra gruppspelsmatch på lördag mot topp fyra-rankade Mousesports.