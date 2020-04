Humble Bundle har släppt en ny jättesamling med spel, serietidningar och böcker för att samla in pengar till organisationer som kämpar mot coronaviruset.

Conquer Covid-19-samlingens pris startar på 30 dollar, motsvarande cirka 300 kr, och inkluderar hyllade spel som Hollow Knight, Into the Breach, Undertale, The Witness, Superhot, Fahrenheit, Jackbox Party Pack 2, Brothers - A Tale of Two Sons, Psychonauts, Europa Universalis IV, World of Goo, Magicka och många fler.

Utöver det innehåller samlingen även böcker och serietidningar som Copings Skills, The Boys, Saga, Fairy Tail och Mindfullness for Kids.

Samlingen kommer bara vara tillgänglig under en vecka och alla pengar går oavkortat till organisationer som kämpar mot coronaviruset.

