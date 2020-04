Staten New York i USA drabbas just nu hårt av den pågående coronapandemin. I samband med detta har meditationstjänsten Headspace, i samarbete med staten, släppt en samling guidade meditationer, närvaroövningar och sömnhjälp för att hjälpa människor finna lugn och hålla ut i den svåra situationen.

Materialet som samlas under titeln New York Statet of Mind är dock tillgängligt och fritt att använda för samtliga, oavsett var i världen du befinner dig. Totalt finns fem meditationer, tre meditationer för barn och fem inspelningar för att hjälpa dig sova. Materialet är tillgängligt på engelska och spanska.

Sedan tidigare erbjuder Headspace även allt sitt innehåll kostnadsfritt för amerikanska sjukvårdsarbetare.

