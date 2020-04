Netflix och de andra streamingtjänsterna har fått en ny och väldigt annorlunda konkurrent. Quibi heter den, och är helt och hållet för mobiler. Tjänsten kan bara ses i en app för Android och IOS och allt innehåll är anpassat för att kunna visas både i porträttläge och landskapsläge.

Quibi har filmer, dokumentärer och underhållningsprogram som alla har det gemensamt att de är uppdelade i episoder på maximalt 10 minuter styck.

Tjänsten har lanserats med ett antal produktioner, bland annat: Survive med Sophie Turner i huvudrollen, Most Dangerous Game med Liam Hemsworth och Christoph Waltz, Chrissy’s Court med Chrissy Teigen, Punk’d med Chance the Rapper och ESPN-programmet The Replay (som av naturliga skäl just nu inte har några nya sportögonblick att bjuda på).

Under 2020 ska Quibi släppa 175 nya produktioner och 8 500 avsnitt. Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Will Smith, Laura Dern, Tyra Banks, Bill Murray och Anna Kendrick är bara några av namnen som har anlitats.

I Sverige kostar ett abonnemang på Quibi 95 kronor i månaden. Ett reklamfritt och billigare abonnemang som finns i USA saknas här. Tjänsten har ett generöst 90 dagar långt provabonnemang så du kan se vad det går för utan att betala något.