Facebooks experimentella NPE-team har släppt en ny IOS-app som enbart riktar sig till par: Tuned. Något som först uppmärksammades av The Information, via The Verge. Tuned finns för närvarande inte tillgänglig i svenska App Store, utan verkar först ha lanserats i USA och Kanada.

Appen är kostnadsfri och kräver inte ett Facebook-konto för att använda. I den kan användarna göra saker som att dela låtar via Spotify och skicka foton, lappar, kort och röstinspelningar till varandra. Tanken är att appen kan fungera lite som en gemensam dagbok.

I stort sett har Tuned egentligen samma funktioner som alla andra moderna kommunikationsappar. Skillnaden är förstås den romantiska presentationen och exklusiviteten som uppstår när par bara kan prata med varandra.

