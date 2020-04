Sent om sider kan kanske tyckas med tanke på att pekskärmar har funnit länge även på traditionella datorer, men bättre sent än aldrig. Google skriver på sin hemsida att man har lagt till en förbättringar för just pekskärmar.

Nu syns nämligen en ny meny med tre prickar under en video där alternativ för att lägga till i ”Titta senare”, lägga till i en spellista och lägga till i kö visas, om användaren besöker sajten med en pekskärm. Tidigare syntes denna meny bara om man höll muspekaren över videoklippet, så pekskärmsanvändare gick helt enkelt miste om menyn.

Uppdateringen ska även gynna dem som besöker Youtube via webbläsaren på en surfplatta.