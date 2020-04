Betyg 5 av 5 Oneplus 8 Pro: Omdöme Oneplus gör det vi väntar oss och levererar ett välbyggt och välbalanserat paket med prestanda och en rapp användarupplevelse i fokus, samt all ny modern teknik ett flaggskepp ska ha år 2020. Men de lyckas också överraska med ett par välkomna nyheter och uppgraderingar. Resultatet är det bästa helhetsintrycket av en mobil just nu, även om vissa konkurrenter är bättre på en enstaka punkt eller två. Positivt Bästa prestanda just nu.

Utmärkt snygg och snabb skärm.

God batteritid och snabb trådlös laddning.

Kompetent och krångelfri kamera. Negativt Kamerahål i skärmen.

: 9 995 kr (8/128GB), 10 995 kr (12/256GB)

Med ett avbrutet Mobile World Congress och ett världsläge som orsakat ytterligare förseningar har det hittills varit tunt med nya mobiler. En handfull telefoner från Sony, Huawei och Xiaomi har presenterats och bör dyka upp i svenska butiker när som helst, men bara Samsung har hittills börjat leverera sin Galaxy S20-serie.

Nu får vi ett par telefoner till att sukta efter. Idag presenterade Oneplus vårens två modeller, Oneplus 8 och Oneplus 8 Pro. Dessa kommer börja säljas mycket snart, den 21 april, fast en begränsad upplaga släpps på ett ”online popup-event” på Oneplus webb redan idag den 14:e. Oneplus brukar köra dessa i fysiska popup-butiker men har i år av hälsoskäl flyttat det hela online.

Tre modeller, två priser

Vi har fått tag på bägge dyrgriparna och högg direkt in på Oneplus 8 Pro som vi nu har testat i ungefär en vecka under daglig användning. Det är en telefon som bygger vidare på Oneplus välbekanta dna från tidigare modeller, men med en del justeringar i design och funktionalitet. Den kanske viktigaste skillnaden är att telefonen blivit aningen långsmalare. Oneplus har länge levererat en av de bredaste mobilerna, men 8 Pro är ett par millimeter smalare och därmed lättare för fler att greppa bekvämt.

Stilen är sig lik från förra årets modeller, med baksida i glas, tunn matt aluminiumram och framsida med böjda kanter. Det finns tre färger att välja mellan, traditionellt blanksvarta Onyx Black, samt två med matt glasbaksida, med namnen Ultramarine Blue och den vi testat som heter Glacial Green. En viktig skillnad är också att den svarta är lite billigare och har 8 GB ram samt 128 GB lagring jämfört med 12 GB ram och 256 GB lagring för de andra två.

Oneplus 8 Pro har vad vi tycker är den vassaste skärmen i en mobil hittills. Det finns enstaka andra som håller samma klass i färg och dynamik, men ingen annan som ger samma fina känsla att använda.

När vi säger lite billigare ska det dock noteras att bägge konfigurationerna är dyrare än föregångaren Oneplus 7T Pro: 9 995 kr för 8/128 GB-versionen och 10 995 kr för 12/256 GB-modellerna. Priserna för mobiler har sakta drivit uppåt på senare tid, och den svaga kronan gör inte saken bättre. Så det var väl bara en tidsfråga innan även Oneplus skulle tangera 10 000-kronorsstrecket för sina flaggskepp.

Hög frekvens på två sätt

Men de gör det med en hel knippe intressanta uppgraderingar. Inte minst i bildskärmen, med 1440p-upplösning, utmärkt brett färgomfång, 10 bitars dynamik och mycket hög färgkorrekthet. Skärmen har riktigt hög ljusstyrka när du behöver det, upp till 1 300 cd/m2 i automatiskt läge.

Oneplus 7 var först ut med en 90 Hz oled-panel, och nu ersätts den av en på hela 120 Hz. Att gå från 60 Hz till 90 Hz, som flera konkurrenter nu följt efter och gör, innebar en markant visuell skillnad när man till exempel scrollar i webbsidor och dokument, men vi ser inte samma omedelbara fördel i steget upp till 120 Hz.

Istället är det en annan sak – skärmen – som vässar upplevelsen; högre avläsningsfrekvens i pekytan. Det såg vi först i Asus ROG Phone II förra hösten, och här liksom där ger det en mer direkt och omedelbar touchkontroll. Tillsammans med Oneplus utmärkta haptiska vibrationsmotor och snabba, nonsensfria gränssnitt OxygenOS ger det en mycket omedelbar känsla av kontroll i skärmen.

Är du Oneplus-fan uppskattar du säkert den lilla stör ej-switchen på sidan. Den finns givetvis kvar.

Hål istället för popup

Skärmen är lite mer abrupt böjd utmed långsidorna än tidigare. Det gör att mer av skärmytan fram är helt plan, men också att böjen blir lite mer påtaglig när den väl kommer, med perspektiv- och kontrastskiftningar i bilden i marginalerna.

Det som dock drar blickarna till sig mest är att Oneplus här tagit ett steg tillbaka, och satt in selfiekameran i ett kamerahål i övre vänstra hörnet av skärmen, istället för att ha den på en popup-mekanism på ovansidan. Det blir givetvis ett lite störande inslag i själva skärmbilden, även om vi för det mesta utan problem kan ignorera det. Men det ger två avsevärda fördelar.

För det första gör det kameran återigen användbar för ansiktsinloggning utan irriterande fördröjningar och extra pek-kommandon. För det andra är det ett mindre orosmoment när det gäller vatten- och partikelintrång. Det här ska enligt Oneplus vara deras mest vattentåliga mobil hittills, och för första gången får den också IP68-klassning.

Ny prestandatopp

Det här är första mobilen vi testar med Qualcomms nya Snapdragon 865, och den sätter kort och gott nya hastighetsrekord. Oneplus 7 Pro slår både Samsung Galaxy S20 Ultra med Exynos 990, Huawei P40 Pro med Kirin 990 och Iphone 11 Pro Max med A13 Bionic, och det med trygga marginaler. I alla fall i kliniska benchmarks. Sedan är det ju upp till system- och apputvecklare att bäst utnyttja det.

Maxade prestanda är inte allt och vi skulle inte rekommendera en telefon över ett annat flaggskepp i samma generation bara på grund av det. Ingen av konkurrenterna lär direkt ge dig brist på datorkraft eller för seg grafik. Men kretsen verkar också kunna leverera detta utan överdriven värmeutveckling eller alltför mycket påverkan på energiåtgång.

Oneplus 8 Pro är smalare i måtten och behändigare att greppa än tidigare Oneplus-modeller.

Oneplus 8 Pro har ett 4 510 mAh stort batteri som ger oss ett par dygns användning om vi är sparsamma, eller en full dag av mer intensivt användande. En del saker kan påverka batteritiden, som 120 Hz skärmläge, och ett videoläge som skalar upp film från lägre bildfrekvens. Skärmen är också som standard ställd till 1080p för att spara energi, och vi finner sällan någon anledning att gå upp i upplösning. Med snabba Warp Charge 30T fyller vi batteriet på bara någon timme, och bara runt 25 minuter för att nå halv laddning, vilket räcken en normal arbetsdag.

Snabb trådlös laddning, och kommunikation

Nytt i 8 Pro är att Oneplus äntligen introducerar trådlös laddning, och när de väl gör det så är det inga halvmesyrer. Telefonen stödjer laddning med hela 30 Watts effekt, och redan innan lanseringen presenterade de en trådlös laddare för just det. Du kan ladda nästan lika snabbt med den som med den trådade laddaren. Wireless Warpcharge som laddaren heter får du dock köpa separat. Telefonen stödjer också omvänd trådlös laddning, så du kan dela med dig av batteriet till andra mobiler eller tillbehör.

En modern mobil ska givetvis ha modern uppkoppling, och Oneplus 8 Pro har både 5g-stöd, kör snabba wifi 6 med 2x2 mimo, samt bluetooth 5.1 med både aptX och LDAC-stöd för bästa ljudkvalitet. Är det något vi saknar funktionsmässigt så skulle det vara displayportstöd på usb-porten.

Även ljudet från de inbyggda högtalarna har trimmats. Det var bra även i föregångarna med stereohögtalare, ren och klar återgivning och Dolby Atmos-stöd – men här har Oneplus fått till bättre balans mellan höger och vänster högtalare, vilken tidigare var lite skev.

Med egna trådlösa laddaren går det blixtsnabbt att fylla batteriet, även utan sladd. Den säljs dock serparat.

Trimmat för mörkerfoto

Slutligen har även kamerorna fått sig en uppgradering på flera punkter, även om de flesta inte märks vid en första anblick. Huvudkameran är fortfarande på 48 megapixlar och tar som standard 12-megapixelfoton med pixelbindning. Men det är en ny Sony-sensor med större yta och pixelstorlek som tillsammans med vässad bildhantering i telefoner ger den klart vassare egenskaper för mörkerfoto.

Oneplus var inte dåliga på den punkten, men kunde inte mäta sig med Samsung och Huawei. Nu kommer de betydligt närmre, även om färgbalansen sticker iväg lite i extra dunkelt ljus och bilder blir överdrivet varma i tonen. Annars får vi samma skarpa foton i normalljus som tidigare och, så länge vi håller oss till 12 megapixlar, en dynamik och fokushantering i toppklass. Oneplus verkar ha justerat upp färgmättnaden en aning i foton, en sak som vi anmärkt på i tidigare modeller.

Oneplus 8 Pro har liksom 7T Pro en 8 megapixels telefotokamera med 3x optisk zoom. Det verkar i stort sett vara samma kamera som förr, med lite fadd färgåtergivning, men väldigt snabb hantering, fin skärpa även vid extra digital inzoomning, i alla fall upp till cirka 10x zoom, och god bildstabilisering.

De nya större kamerasensorerna har gjort att kameran sticker ut ungefär en halv millimeter mer än förut. Ett skal av något slag kan vara en god idé, både som skydd och för stadigare grepp. Ett transparent skydd medföljer.

Detaljerade landskapsfoton

Vidvinkelkameran har fått den mest markanta uppgraderingen, med en sensor på 48 megapixlar istället för 16, och möjlighet att fota i samma långexponerande nattläge som du kan med huvudkameran. Vidvinkelkameran dubbeljobbar även som makro-lins och det går att ta riktigt snygga närbilder, även om autofokus för det är lite småseg, och vi inte kommer lika nära motiven som i en del andra mobiler.

Kameran har också en fjärde liten sensor, men vi är lite osäkra på vad den gör. Oneplus kallar den för en ”color filter camera” och den ska enligt uppgift hjälpa till med ljuseffekter och färgfilter. Men vi kan inte se att kameran gör mycket mer på den punkten än de flesta mobiler i klassen gör med mjukvara. Kanske förbättrar den foton rent generellt, men det har vi svårt att avgöra.

Mer tydligt är förbättringarna för videofilmning, som följsam bildstabilisering, förbättrad hdr och mikrofonzoom, vilket innebär att mikrofonerna han dämpa ljud som kommer från sidorna.

OxyenOS är samma snygga och strömlinjeformade upplevelse som det varit de senaste åren.

Om det just är foto du hårdsatsar på i din mobil är inte Oneplus 8 Pro den absolut vassaste telefonen just nu. Den är levererar fin kvalitet på alla punkter och är framför allt snabb och krångelfri att använda, men sticker inte ut med exceptionella egenskaper. Men när det gäller allt annat: prestanda, gränssnitt, batteriegenskaper, komfort och uppkoppling, håller den absolut toppklass. Inte minst med dess just nu branschledande bildskärm.

Specifikationer

Produktnamn: Oneplus 8 Pro IN2023

Testad: April 2020

Tillverkare: Oneplus

Systemkrets: Snapdragon 865

Processor: 1st Kryo 585 2,84 GHz, 3 st Kryo 585 2,42 GHz, 4 st Kryo 585 1,8 GHz

Grafik: Adreno 650

Minne: 8/12 GB

Lagring: 128/256 GB

Bildskärm: 6,78 tum amoled, 1440 x 3168 bildpunkter, 120 Hz.

Kameror: 48 megapixel + 48 megapixel vidvinkel + 8 megapixel 3x telefoto + 5 megapixel färgfilterkamera med led bak, 16 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3.1 typ c

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, Wifi 6, bluetooth 5.1, a-gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 10 med OxygenOS

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, trådlös laddning, omvänd trådlös laddning, dubbla sim, vattentålig (IP68)

Batteri: 4 510 mAh, 15h 20min webbvideo (wifi, hög ljusstyrka), 19h 40min blandad användning (4g, låg ljusstyrka), ca 32h samtal (3g)

Storlek: 16,55 x 7,45 x 0,85-1 cm

Vikt: 199 gram

Rek. pris: 9 995 kr (8/128GB), 10 995 kr (12/256GB)

Pris: 9 995 kr (8/128GB), 10 995 kr (12/256GB) på Oneplus.com

Prestanda (med 16 GB ram)

Antutu Benchmark 8: 576 868 poäng

Geekbench 5, cpu: 3 787 poäng

3dmark Sling Shot Extreme, grafik: 7 183 poäng

Androbench, lagring: 1 617,43 MB/s