Det blev en påsk inomhus för många i år. Något som streamingaggregatorn Playpilot menar reflekteras i deras statistik, vars index bygger på vad 15 000 inloggade svenska användare tittar på över 25 olika streamingtjänster.

De populäraste filmerna under påsken var mysteriet Knives Out, racingdramat Le Mans 66, superhjältefilmerna Birds of Prey och Joker samt det historiska dramat Mary Queen of Scots.

Bland de populäraste tv-serierna syns det religiösa dramat Unorthodox, scifi-miniserien Devs, snackisen Tiger King, kriminaldramat Ozark och Leif GW Persson-serien Bäckström.

Tidigare under mars toppade den nästan tio år gamla filmen Contagion filmlistan. Filmen handlar om en global pandemi. Under påsken hade Contagion dock försvunnit, vilket typer på att svenskarna nu gärna tittar på något annat istället.

