Börjar det bli tröttsamt att städa hemmet inför varje videomöte med kollegorna eller föräldrarna? Nu behöver du inte bry dig tack vare den smarta funktionen virtuell bakgrund i Zoom, som döljer allt som finns bakom dig.

Så här gör du för att lägga till en virtuell bakgrund: Till höger om videokamera-symbolen i den nedre menyn finns en liten pil. Klicka på pilen och välj Choose a virtual background. Nu kommer du till ett fönster där du kan välja bakgrund. Klicka på plusset till höger och välj en bild eller film som du har i datorn/mobilen.

Här är en video som visar hur du gör:

Klicka på länkarna för att komma till sidorna där du kan ladda ned bakgrunderna.

Det finns en uppsjö med gratisbilder på nätet, till exempel bildbankerna Pexels, Unsplash, och Pixabay. Här hittar du miljontals upphovsrättsfria bilder på städer och stränder, kontorslandskap och verkstäder, söta djur – ja, till och med dinosaurier. Eller varför inte visa upp din enorma samling med toapapper? Endast fantasin sätter gränserna.

I Nasas gedigna bildbibliotek kan du hitta många häftiga rymdbakgrunder till din Zoom-konversation. Bredvid sökfältet finns en meny där du kan välja bland planeter, asteroider och kometer, teleskop, med mera.

DC Comics har släppt ett antal bakgrunder med motiv från kända superhjältetitlar som Batman, Wonder Woman och Stålmannen.

Marvel vill förstås inte vara sämre och har också hoppat på Zoom-tåget med bakgrunder från storfilmer som Black Panther och Avengers.

Hos Fox hittar du välbekanta bakgrunder från Simpsons, Bob’s Burgers och Family Guy med flera.

Netflix har delat med sig av motiv från serier som bland annat Bojack Horseman, You, Love Is Blind och Dracula och Stranger Things:

if you're in need of a new @zoom_us background... pic.twitter.com/M6HPUwFEua

use these backgrounds during your zoom calls because Dracula’s castle would be a cool place to be right now (minus the lawn decorations) pic.twitter.com/2vKDjlvQN0