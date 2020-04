Har du också hört "The Time of My Life" fler gånger än vad du orkar med? Nu håller Spotify på och rullar ut en funktion som låter deras premiumanvändare gömma låtar i spellistor i IOS och Android-appen, rapporterar The Verge.

Detta innebär inte att låtarna försvinner helt från tjänsten, men att de hoppas över när användaren exempelvis kör en spellista.

Låtar kan gömmas genom att öppna kontextmenyn (tre prickar) vid låten. Det går förstås att göra dem lyssningsbara igen ifall du ångrar dig. Eftersom funktionen fortfarande verkar vara i utrullningsstadiet är det inte säkert att alla fått tillgång till den ännu.

Läs också:

Apple Music knappar in på Spotify

Nu kommer Soundcloud Go Plus till Sverige