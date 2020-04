Onsdagen den 22 april ska hockeyspelaren Alexander Ovetjkin och hockeylegenden Wayne Gretzky mötas i en serie av bäst av tre matcher i tv-spelet NHL 20, rapporterar SVT.

Matchen "The Great One vs. The Great Eight Showcase" sänds via Washington Capitals Twitch-kanal. Samtidigt som matchen pågår kommer det vara möjligt att skänka pengar till två välgörenhetsorganisationer som båda jobbar med att stödja de som drabbats av coronaviruset.

Under matcherna kommer Ovetjkin få sällskap av e-sport-proffset "John Wayne" Casagranda och Gretzky av sin 19-årige sen Tristan.

Idén bakom matchen ska ha uppstått när Wayne Gretzky såg en video som Alexander Ovetjkin lagt ut på Instagram där han spelar NHL 20 tillsammans med sin son.

