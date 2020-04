Prenumerationer har blivit vanligt bland mobilappar och ett sätt för utvecklare att skapa en stadig inkomstström så att de kan fortsätta utveckla och förbättra sina appar.

Men det har också förekommit många klagomål kring prenumerationer, framför allt kring otydliga gratisperioder. Det handlar till exempel om appar som bara säger ”prova gratis i tre dagar” men inte nämner hur mycket och hur ofta de sedan börjar ta betalt, eller gör sitt bästa för att gömma undan det.

Läs också: App-avdelning för barn på väg till Google Play

Nu har Google infört en ny policy för tydliga prenumerationserbjudanden som alla utvecklare måste följa för att få ha sina appar på Play Store.

Reglerna innebär att det klart och tydligt måste framgå:

Vad prenumerationen är till för (till exempel vilka funktioner som kräver en prenumeration och vilka som fungerar ändå).

Vad prenumerationen kostar och vilken period den gäller.

Hur länge gratiserbjudanden gäller.

Vad som ingår i gratiserbjudandet.

När gratiserbjudanden kommer övergå i betalprenumerationer.

Hur användaren kan avbryta prenumerationen så de inte behöver betala något.

Google har också gjort ändringar i användarupplevelsen, bland annat med påminnelser via mejl innan gratisperioder tar slut, varningar via mejl till användare som avinstallerar appar utan att avsluta en prenumeration att de fortfarande måste gå in och göra det, och påminnelser till alla med aktiva långtidsprenumerationer (3 månader eller längre) innan dessa förnyas.

Utvecklare har fram till 16 juni på sig att göra nödvändiga ändringar, sedan börjar Google plocka bort appar som bryter mot reglerna.