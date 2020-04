Streamingtjänsten Netflix har nu släppt ett flertal dokumentärer kostnadsfritt via Youtube. Det meddelar företaget i ett blogginlägg. Anledningen är att många skolor är stängda runtom i världen på grund av den rådande viruspandemin.

Bland titlarna syns serier som den David Attenborough-ledda naturdokumentären Our Planet, förklaringsserien Explained, designdykningen Abstract och småbarnsskildringen Babies men också hyllade långfilmer som Ava DuVernays 13th, Knock Down the House och The White Helmets, samt Oscars-vinnaren Period. End of Sentance.

Netflix har först och främst släppt filmerna via Youtube som en resurs för lärare och studenter, men dokumentärna kan förstås ses av vem som helst.

