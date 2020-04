Under den senaste månaden har flera Nintendo Switch-ägare rapporterat att deras konton blivit hackade, rapporterar Zdnet. Hur många konton som påverkats och hur de blivit hackade är för stunden oklart.

Flera av användarna säger att de också förlorat pengar genom att hackarna köpt den digitala Fornite-valutan V-Bucks, som därefter misstänks säljas vidare på nätet. Vid några tillfällen ska hackarna även köpt hela spel via offrens konton.

Nintendo har själva inte kommenterat det hela men tidigare i månaden rekommenderade de samtliga användare via Twitter och Reddit att slå på tvåstegsverifiering för sina Nintendo-konton.

Så gör du:

1. Logga in på accounts.nintendo.com.

2. Välj Sign-in and security settings i högermenyn.

3. Under 2-Step Verifications Settings hittar du det du söker. Följ instruktionerna, som bland annat involverar nedladdning av en autentiseringsapp, och 30 sekunder senare är allt ordnat.

