Google tycks vara på väg att släppa en ny funktion som gör det möjligt för användare att ställa in ljudkänsligheten för sin Google Assistant, rapporterar The Verge.

Detta baserat på en upptäckt som XDA:s chefredaktör Mishaal Rahman gjort i koden för Google Home och som avslöjar ett nytt reglage.

Finally, the Google Home app is about to add "Hey Google" sensitivity options for each Google Assistant device.https://t.co/a7R2pxLCLI pic.twitter.com/LJ6GpAj7CY