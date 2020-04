Utvecklaren Infinity Ward har gjort en uppdatering gällande hur de ska få bukt med den stora mängden fuskare som för stunden plågar den populära nya battle royale-versionen of Call of Duty, Call of Duty: Warzone.

Redan nu introduceras ett nytt system för matchskapande som kommer göra så misstänkta fuskare bara kan spela med varandra. Infinity Ward kommer också att introducera flera nya sätt för spelare att rapportera misstänkt fusk, bland annat genom killcam- och åskådar-läget.

Spelare kommer nu också bli notifierade ifall deras anmälan leder till att den misstänkte fuskaren blir bannlyst för gott.

