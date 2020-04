Betyg 4 av 5 Galaxy S20 Plus 5G: Omdöme Det är gott om kvalitet i Galaxy S20 Plus så det är svårt att ge den annat än ett bra betyg. Men vi kommer på oss själva att gång på gång jämföra den med Galaxy S20 eller med Galaxy S20 Ultra, och nästan aldrig till mittenmodellens fördel. Den är marginellt bättre än S20 på ett par punkter, men inga som är särskilt viktiga. En tryggt bra mobil, men jämfört med de andra två S20-lurarna, rätt så ointressant. Positivt Bra prestanda.

Snygg skärm och bild.

Kompetent kamera.

Det mesta i funktionsväg. Negativt Inget som sticker ut och gör den intressant.

Något bred att greppa.

Överambitiösa gränssnittet.

Priset. Megatest: Alla de bästa mobilerna du kan köpa idag

Mellanbarn har det inte så lätt alla gånger. Med Galaxy S20 som fortfarande dyr instegsmodell med kompakt design, och Galaxy S20 Ultra som det verkliga flaggskeppet med extra allt, är det frågan om var årets Plus-modell passar in. Vi har testat Samsung Galaxy S20 Plus (eller S20+ som Samsung vill att det skrivs), som med stor skärm och tunnare design försöker skilja sig från både sitt storasyskon och sitt lillasyskon, och hitta en egen identitet.

Vårens topptelefoner från Samsung är alla påkostade historier med prislappar precis på eller en bra bit över 10 000 kronor. Det är visst det nya normala nu för tiden, och då är frågan vad Galaxy S20 Plus gör för att rättfärdiga prislappen.

Priset är satt till 11 990 kronor för versionen med 128 GB lagring, och 13 990 kronor för 512 GB. Steget upp till en Galaxy S20 Ultra är inte så stort, bara en tusenlapp till i ett flertal butiker för en sådan med 128 GB, och i bägge fallen är det lätt att utöka med billigare flash-minne på mikro sd-kort. När vi kommer upp i de här nivåerna blir inte noggrann budgetering heller en särskilt viktig faktor.

Upp till en halv terabyte

S20 Plus säljs i Sverige i tre färger, vår neutralt grå modell, en djupt svart och slutligen samma blå som den Galaxy S20-lur vi testat. Här finns endast en 5g-version, men istället kan du som sagt välja mellan 128 och 512 GB lagring.

Skärmen funkar problemfritt även utomhus en solig vårdag.

Galaxy S20 Plus har en skärm på 6,7 tum och ett klart bredare grepp än lilla Galaxy S20, men den är ungefär lika tunn som Galaxy S20 och klart lättare än bjässen Galaxy S20 Ultra. Vikten ligger på 188 gram. Inte tungt för en smartphone idag, men det finns nättare alternativ även i stora skärmformat. Men nej, är det en liten och nätt telefon du är ute efter är det här inte mobilen för dig. Då ska du kolla in Galaxy S20 istället.

Alla Galaxy S20-lurarna har blank glasbaksida och är rätt så mottagliga för damm och fingeravtryck. Det är ingen skillnad på ytorna, men trots det får vi här en lite svettigare känsla av att hålla i och använda telefon än med Galaxy S20. Troligen beror det på att den har bredare mått och därmed hålls i på ett annat sätt, med mer direkt ytkontakt.

Prestandamässigt är det inget markant som skiljer de tre S20-mobilerna åt. De har alla Exynos 990-systemkrets som levererar bra men inte marknadsledande hastighet. De har (med ett undantag) 5g-stöd för snabb framtida mobiluppkoppling och även möjlighet till riktigt bra hastighet över 4g, och även både wifi 5 och wifi 6 är utmärkt.

Snabbt eller punkttätt

Givetvis har Galaxy S20 Plus samma goda skärmegenskaper som Galaxy S20, en 1440p-skärm byggd på amoledteknik, med fina färgegenskaper, klockren kontrast och hög ljusstyrka. Framför allt har Samsung nu hoppat på trenden med högfrekventa skärmar, och här går det att köra bilduppdatering i 120 Hertz. Dock utan den extra samplingsfrekvens för touch som gör ett par konkurrenter extra rappa i upplevelsen, främst Oneplus senaste flaggskepp.

Galaxy S20 Plus är egentligen inte superbred, men dess bulligt avrundade sidor gör sig påminda jämfört med till en del andra ungefär lika breda och tjocka mobiler som upplevs som mer slimmade.

Vi får också bara 120 Hertz när skärmen är ställd till lägre upplösning på 1080p. Det föredrar vi för det mesta ändå, då det är skarpt nog för det mesta och drar mindre batteri. Men till skillnad från med Galaxy S20 finns det på denna större skärmyta tillfällen då vi helst vill gå upp till 1440p. Men då får vi med andra ord kompromissa, antingen extra pixlar eller extra frekvens.

Telefonen har samma högtalaruppsättning som Galaxy S20 och S20 Ultra, kraftfull stereo med en högtalare på vardera kortsida. I botten är den riktad nedåt och i toppen sitter den under glaset upptill. Trots det har Samsung fått till en jämn och balanserad stereo, vilket kan vara en utmaning. Vi får också lite stabilare ljud på höga volymer här än i Galaxy S20, troligen tack vare att just chassit är större.

Funktionsmässigt är det som alltid från Samsung en full svit av saker vi vill se i en toppmobil, från trådlös laddning till vattentät design, dubbla sim-kortplatser och även esim-stöd. Kort och gott, om du kommer på en smartphonefunktion så är chansen stor att Samsung levererar.

Lite extra batteri gör skillnad

Två saker till skiljer S20 Plus från S20. För det första har den ett lite större batteri på 4 500 mAh. Vi misstänkte att det var för att kompensera för den större bildskärmen, men med samma förutsättningar, det vill säga 120 Hz- och 1080p-lägen på skärmen, och samma nivå på ljusstyrka, presterar Galaxy S20 Plus snäppet bättre.

Det är ett steg tillbaka från tidigare modeller i Galaxy S-serien, men fortfarande väl godkänt. Slår vi dessutom av 120 Hz-funktion och återgår till 60 Hz så vinner vi ytterligare 10-20 procent i driftstid.

Kamerahuset i Galaxy S20 Plus, med en extra liten lins för tog-kameran.

Kameran är nästan identisk med den i Galaxy S20, två 12-megapixelsensorer för vidvinkel och standardfoton, och goda ljusegenskaper i huvudkameran tack vare ställbar bländare och smart bildprocessor. Men den har också en tof-kamera av samma sort som Galaxy S20 Ultra, som framför allt ger oss rappare fokushantering inomhus och hög precision i ar-tillämpningar.

Behändig zoom och mindre behändigt gränssnitt

Slutligen får vi här samma extra högupplösta telefotokamera som i Galaxy S20, med 3x optisk zoom och bra egenskaper för hybridzoom utöver det. Det är givetvis inte i klass med vad Galaxy S20 Ultra eller Huawei P40 Pro med sina teleskoplinser kan leverera, men bättre än många andra toppmobiler.

Mjukvarumässigt är det inget som skiljer den från de andra Galaxy-mobilerna, och vi har våra åsikter om gränssnitt, funktioner och appar i One UI 2. Vi föredrar kort och gott mer avskalade system och tycker att Samsung vill bestämma lite väl mycket åt oss. Du kan läsa mer om det i vårt test av Galaxy S20 här.

Vi har svårt att få grepp om Galaxy S20 Plus. Inte bara fysiskt utan också konceptuellt. Det känns som den faller mellan stolarna. Om du vill ha en toppmobil från Samsung – och det finns flera goda orsaker till det – så känns det som om valet står mellan att skaffa den behändiga och slimmade Galaxy S20 och dessutom spara en slant, eller satsa på det allra mest maxade och skaffa en Ultra istället. Plus är en bra telefon, men mellanbarns-stämpeln är svår att få bort.

Läs även test av:

Specifikationer

Produktnamn: Samsung Galaxy S20 Plus 5G SM-G981B

Testad: April 2020

Tillverkare: Samsung

Systemkrets: Samsung Exynos 990

Processor: 2st Exynos M5 2,73 GHz, 2st Cortex-A76 2,6 GHz + 4 st Cortex A-55 2 GHz

Grafik: Mali-G77 MP11

Minne: 12 GB

Lagring: 128/512 GB, plats för mikro sd

Bildskärm: 6,7 tum amoled, 1440 x 3200 bildpunkter, 120 Hz.

Kameror: 12 megapixel + 12 megapixel vidvinkel + 64 megapixel 3x telefoto + djupkamera med led bak, 10 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3.1 typ c

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, Wifi 6, bluetooth 5.0, a-gps, galileo, nfc, ant+

Operativsystem: Android 10 med One UI 2

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, dubbla sim, esim, vattentålig (IP68), trådlös laddning (qi, pma), omvänd trådlös laddning

Batteri: 4 500 mAh, 13h 5min webbvideo (wifi, hög ljusstyrka), 18h 30min blandad användning (4g, låg ljusstyrka), ca 33h samtal (3g)

Storlek: 16,2 x 7,4 x 0,8 cm

Vikt: 188 gram

Rek. pris: 11 990 kr (128 GB), 13 990 (512 GB)

Pris: 11 685 kr på Telefonshoppen

Prestanda

Antutu Benchmark 8: 525 465 poäng

Geekbench 5, cpu: 2 851 poäng

3dmark Sling Shot Extreme, grafik: 6 770 poäng

Androbench, lagring: 1 627,64 MB/s