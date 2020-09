Sol, 15 plusgrader och fågelkvitter. Ultimata förutsättningar för en bekymmersfri after-work – men den pågående covid-19-pandemin försvårar just nu denna typ av analogt umgänge. Trots myndigheternas skarpa rekommendationer ser dock allt fler ut att tänja på gränserna för att istället ses för en öl ute på stan. Onödigt om du frågar oss nördar, som sedan länge bemästrat den ädla konsten att umgås med våra vänner på nätet.

Partyspel

Med den här artikeln vill vi slå ett slag för digitalhänget och ge våra bästa tips för en rolig helgkväll i hemmets trygga vrå. Med modern teknik blir den enda skillnaden egentligen att ni inte kan röra vid varandra – och sådant är ändå dumt att pyssla med om man vill undvika smittspridning. Vi tipsar om ett halvdussin härliga sällskapsspel som går precis lika bra att avnjuta online i varandras sällskap.

Börja här: Discord och ett schysst headset

Virtuella mötesrum som Zoom och Google Hangouts i all ära – de är bra att nyttja i jobbet – men när det gäller privat umgänge finns det ingen tjänst som slår Discord. Med en egen server kan vännerna komma och gå som de vill, och här finns möjlighet för både ljud- och videosnack. Dessutom finns en supersmidig funktion för livesändning, som utökats till 50 personer nu under virusutbrottet. Läs vår kom igång-guide!

Ett dugligt headset har nog de flesta liggandes hemma vid det här laget. Vi rekommenderar en trådfri variant för den där riktiga frihetskänslan (så du kan hämta förfriskningar utan att missa något), och för den som inte accepterar något annat än superkvalitet på ljudet rekommenderar vi vårt stora test av gamingheadset.

Among us

Among Us har helt plötsligt blivit ett av de mest populära spelen just nu. Spelet går ut på att det finns en eller flera imposters på skeppet där de ”vanliga” crewmedlemmarna ska ta reda på vilka som är skyldiga innan alla blir dödade. Man kan vara minst fyra och max tio spelare i en lobby, och en till två spelare kan bli tilldelade rollen som imposter.

Läs även: Guide till bästa strategi i Among Us (impostor och crewmate)

Roligast är om du spelar med dina vänner och kommunicerar via ett röst-chattsprogram, exempelvis Discord eller Teamspeak, istället för att använda text-chatten som finns i spelet. Det adderar en annan dimension där röstläge och beteende kan avslöja dig, likväl som möjligheten att övertyga andra spelare. Varning: vänskaper kan komma att förstöras efter några timmars spelande. Du lär dig dock att ljuga – om det kan ses som något positivt.

Plattform: Pc, IOS och Android

Fall Guys

Fall Guys: Ultimate Knockout är ett färglatt battle royale där upp till 60 spelare kan delta. Du kan vara i en lobby av fyra personer men alla tävlar mot varandra. Det finns olika banor och tar man sig igenom en bana kommer man vidare till nästa, tills det finns en vinnare kvar. Spelet är frustrerande, men ack så roligt. Fall Guys är ett av de mest spelade partyspelen just nu av en anledning.

Plattform: Pc, Playstation 4

Pummel Party

Pummel Party är ett virtuellt brädspel för 4-8 spelare som blandar minispel med en jakt på poäng, skatter och föremål, som kan användas för att sabotera för andra spelare eller gagna dig själv. Spelet är perfekt för dig som vill provocera dina vänner samtidigt som du får utlopp för din tävlingsinriktade sida. Det finns en stor risk att spelet är triggande för dåliga förlorare, men det är samtidigt väldigt tillfredställande att sabotera för andra.

Plattform: Pc

Super Mario Party

Super Mario Party är ett partyspel som sålt nästan 11 miljoner kopior och är därmed ett av Nintendos mest sålda spel. Spelet är ett brädspel med två olika variationer. I det ena tävlar spelarna mot varandra i en otrolig mängd av olika minispel – närmare bestämt 80 stycken. I det andra är spelarna i lag om två. Det finns en slumpmässig faktor som har stor påverkan på vem som vinner, men den breda variationen av minispel är ett stort plus.

Plattform: Nintendo Switch

Human: Fall Flat

Human Fall Flat är ett underhållande och lättsamt spel som kan spelas av upp till åtta spelare. Det är ett pusselspel där varje spelare är sin egen karaktär och tillsammans ska man lösa olika pussel där alla nivåer ser olika ut. Till skillnad från de tidigare spelen kräver Human Fall Flat samarbete och kommunikation.

Plattform: Pc, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android och IOS

Monopoly Plus

Den datoriserade versionen av Monopol frambringar en ny, uppfriskande version av det klassiska spelet. Här spelar du med dina vänner i livliga 3d-effekter. I Monopoly Plus kan du även skräddarsy inställningar efter dina egna preferenser. Upp till sex spelare kan delta i en match.

Plattform: Pc, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch

Speedrunners

Speedrunners är ett racing-spel i 2d där du kan välja mellan olika karaktärer som alla har olika förmågor. Ni kan tävla fyra personer mot varandra och poängen är att springa, hoppa och svinga sig fram och knocka andra spelare för att få dem att hamna utanför bilden och åka ut. Den som kommer först i mål vinner rundan. Ett spel med högt tempo och som är svårt att tröttna på!

Plattform: Pc, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, IOS

Cuphead

Cuphead är ett spel som är inspirerat av ”rubber house” – den första animationsstilen som blev standard i den amerikanska industrin. Spelet kan spelas av max två spelare där man spelar en bana i taget, klättrar uppåt i nivåer och försöker besegra olika bossar innan man tar sig vidare till nästa del. Det går att ställa in svårighetsgrad, men generellt sett är spelet känt för att vara utmanande – men lika tillfredställande är det när du äntligen lyckas ta dig igenom en svår nivå.

Plattform: Pc, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4

Gang beasts

Gang beasts är ett lättsamt, enkelt och lekfullt spel som går ut på att kasta ut varandra från banan för att vara den sista kvar och vinna rundan. Detta görs genom att slå till andra karaktärer, sparka dem tills de är nedslagna och sedan försöka kasta ut dem från banan. De som blivit nedslagna vaknar dock till liv och kan slå tillbaka efter en viss tid. Spelet låter simpelt, men det är lika underhållande som frustrerande då det inte är så enkelt att besegra de andra som man kan tro.

Plattform: Pc, PlayStation 4, Xbox One

Ha så kul!

Tabletop Simulator

För ett halvår sedan kanske vi fnyste åt tanken på att spela sällskapsspel på nätet. Men de senaste månaderna har Tabletop Simulator räddat otaliga kvällar med sin nästintill obegränsade potential. Spelet, som sympatiskt nog säljs i förmånligt 4-pack på Steam, inrymmer både klassiker som Monopol och Risk, men även mer nischade alster som kanske är mer bekanta bland brädspelsrävar.

Nyckeln är Steam Workshop, där användare själva publicerar nedladdningsbart innehåll till olika spel. Den som botaniserar i Steams verkstad kommer nästan garanterat att hitta något som faller i smaken. Här kommer ett par av redaktionens favoriter:

Cards Against Humanity

(Steam Workshop-länk)

Ett fasansfullt roligt kortspel – åtminstone om du har hyfsat sjuk humor. Ni turas om att läsa upp ett kort med en ofullständig mening, och sedan är det upp till övriga spelare att fylla i tomrummen. "Svaren" blir ofta hejdlöst roliga eftersom grundmaterialet på korten är helt skruvat. Sedan röstar ni på det roligaste svaret och räknar poäng till en vinnande summa ni själva kommer överens om. "Cards" kan spelas även utan Tabletop Simulator, exempelvis på den här sajten under namnet Remote Insensitivity.

Betrayal at House on the Hill

(Steam Workshop-länk)

Du och dina vänner utforskar en spöklik jätteherrgård, rum för rum. Mysterier, kraftfulla föremål och övernaturliga väsen uppdagas allt eftersom, och en bit in i spelet ställs allt på ända när en av er utses till förrädare och ska göra livet surt för de övriga karaktärerna i huset. Dessa måste samarbeta för att komma levande därifrån, vilket kan vara lättare sagt än gjort. En enorm mängd med möjliga scenarion och karaktärer finns att upptäcka – ingen omgång av "Betrayal" blir därför den andra lik.

Uno

(Steam Workshop-länk)

Det här busenkla och vanebildande kortspelet behöver knappast någon närmare presentation. Digital-Uno fungerar precis lika smidigt som sin analoga motsvarighet och kommer att underhålla dig och dina vänner i flera timmar. "En gång till"-faktorn är som bekant skyhög och hämndlustan tenderar att hålla folk intresserade länge. Uno kan även spelas online på många olika sajter. Den officiella hittar du här.

Tokroliga Jackbox Party Games

Jackbox Games har räddat både en och två halvroliga hemmafester irl och är precis lika underhållande när ni sitter hemma på varsin kammare. Här finns mängder av olika minispel att välja bland; alla är välproducerade och ofta hysteriskt roliga. Bara en behöver slanta upp för spelen på Steam – sedan kan denne streama sin skärm via Discords livesändningsfunktion. Alla spelar med sina smartphones, där ni ansluter till en server via webbläsaren. Smidigt så det förslår!

Drawful 2

(Steam-länk)

Pictionary på steroider. Alla får ett ord eller en mening som ploppar upp på mobilen. Sedan gäller det att rita med fingret för att illustrera det som står på skärmen och få de andra att gissa rätt. När varje bild presenteras får alla skriva ett alternativt svar för att lura de andra och sno poäng från konstnären. Sanslöst skojigt och upphov till många "du kan ju inte rita för fem öre"-anklagelser.

Plattform: Pc, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One

Trivia Murder Party 1 och 2

(Steam-länk till Jackbox Party Pack 3 - för Trivia Murder Party)

(Steam-länk till Jackbox Party Pack 6 - för Trivia Murder Party 2)

Ett quiz-spel med morbid inramning. Du och dina vänner måste svara rätt på frågor för att ha en chans att ta er ut ur huset slippa undan den galne spelledaren. Svarar du fel hamnar du på "the killing floor" och får lösa en slumpmässig uppgift för att slippa ut och fortsätta spela. Annars dör du. Om så skulle ske blir du ett spöke och får fortsätta spela och plocka poäng på frågorna. Alla har en chans att återfå livhanken och stå som vinnare i den slutgiltiga frågebataljen!

Fibbage

(Steam-länk)

I det här spelet gäller det att vara snabbtänkt. Du och dina vänner får se det ena galna påståendet efter det andra, och ska själva komplettera dem med ett svar. Precis som i Drawful gäller det att lyckas lura andra att rösta på ditt svar i stället för det rätta – och göra ditt bästa för att ta reda på sanningen själv. Med galet grundmaterial blir det garanterat mycket skratt och flams under ett parti Fibbage.