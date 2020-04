Blir du ofta blir trött? Känner du dig nervös eller tycker du att din puls känns hög? Det kan vara på grund av låg syremättnad och kan eventuellt indikera underliggande problem med hjärta eller lungor. Här är mätarna som håller koll på såväl puls som syremättnaden i blodet. Inga nålar eller läkarbesök behövs. Allt du behöver är att läsa vidare och klicka på länken till någon av dessa prylar.

Enkel och prisvärd

Contec CMS50N är en så kallad pulsoximeter som mäter syremättnaden i ditt blod och puls på nolltid. Placera den på fingret och du har mätresultat inom ett par sekunder. Öppna klämman, sätt fingret inuti och tryck på knappen. Efter några sekunder kommer en massa spännande avläsningar att dyka upp, som SpO2-värdet, som berättar hur många procent av blodhemoglobinet som bär syre.

Kostar 379 kronor hos e-ville.com



För höghöjdsidrottaren

Med pulsoximetern Pulse Oximeter kan du enkelt få full koll på syremättnad och hjärtfrekvens. Maskinen är liten och lätt att använda hemma eller på resande fot. Beurer PO 40 är lämplig för personer med hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol) och bronkitastma. Passar också för den som idrottar på hög höjd.

Kostar 715 kronor hos Coolshop

Perfekt för handen

Jorå, den här mäter också syrehalten i ditt blod samt din puls. Oxy3 kommer med ett litet snöre så du kan hänga den runt handleden. Batterier och svensk manual medföljer, liksom en oled-färgskärm samt CE-märkning.

Kostar 900 kronor hos Medistore

Mac-inspirerad

För inte utseendet på den här pulsoximetern tankarna till Apples Imac-datorer eller är det bara vi som är arbetsskadade? PO3M Air Smart Pulse Oximeter är läckert vit med en inbyggd led-skärm. Mäter det mesta som går att mäta i ditt blod utan att behöva sticka hål på din hud. Resultatet kan du sedan hålla koll på i en tillhörande app,

Kostar 687 kronor hos Proshop

För den som vill ha lite extra

Lägger du ut några hundralappar extra kommer du att få en Beurer PO 80 hemskickad till dig. Den här har färgskärm med sex olika vyer. Dina uppmätta blodvärden kan enkelt föras över till datorn via usb. Du kan ställa in larmfunktioner för olika individuella gränsvärden, spela in upp till 24 timmars hjärtfrekvens och mycket annat.

Kostar 1 505 kronor hos Coolshop