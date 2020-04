Tvåfaktorautentisering är ett effektivt sätt att minska risken för hackade konton, och många företag har börjat tvinga fram dess användning eller har infört olika incitament för att locka fler användare att aktivera det.

Epic Games har ett lite udda sätt: Från och med nu och fram till 21 maj kommer du inte kunna skaffa de gratisspel som företaget delar ut i sin butik utan att ha aktiverat tvåfaktorautentisering. Det meddelar företaget i ett blogginlägg.

Därefter kommer kravet försvinna men ska återkomma ”då och då” för att förmå fler att aktivera säkerhetsfunktionen. Användare som har ett betalkort kopplat till Epic Games Store-kontot gör så klart bäst i att alltid ha tvåfaktorautentisering.

Epic Games Store byter gratisspel varje torsdag. Just nu är spelet For the King gratis och mellan 30 april och 6 maj blir det Amnesia: The Dark Descent och Crashlands.