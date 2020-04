Netflix skriver via Twitter att det kreativa teamet bakom fängelsedramat Orange is the New Black håller på att skapa en ny serie, Social Distance.

Serien är en antologi om social distansering där varje avsnitt är en egen historia. Serien kommer också skrivas, regisseras, skådespelas och spelas in helt på distans.

"Vårt jobb som berättare är att reflektera verkligheten och i denna nya, bisarra, märkliga verklighetet som vi alla upplever, så känner vi starkt för att hitta gemenskap samtidigt som vi alla håller vårt avstånd", skriver serieskaparna i ett pressmeddelande.

Vilka som ska vara med i tv-serien och när den kan tänkas ha premiär är just nu oklart.

Läs också: Så påverkas dina favoritserier av coronakrisen