I februari valde Comhem att göra sin tjänst för strömmande video (Comhem Play Plus) tillgänglig för alla användare och nu kontrar Telia med att göra samma sak med sin motsvarighet.

Med andra ord krävs det inte längre att du är kund hos Telia för att teckna ett abonnemang på Telia Play.

– Det är enormt kul att äntligen kunna erbjuda Sveriges mest uppskattade tv-tjänst till alla, oberoende av vilken leverantör de har i huset, på teven eller i luren, säger Telias produktchef Sarah S-Latef Engström i ett pressmeddelande.

Telia Play är gratis första månaden och kostar därefter 199 kronor per månad. För den summan får du tillgång till 15 tv-kanaler, HBO Nordic och C More Standard.

Det finns även möjlighet att teckna andra paket med mer nischat utbud, till exempel Telia Play Kids som erbjuder sju tv-kanaler för barn till en kostnad av 59 kronor per månad.