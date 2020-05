Under veckan kom de tråkiga – men väntade – beskeden att de två största e-sporteventen inom Sveriges gränser blir uppskjutna. Lan-eventet Dreamhack Summer har varit en av de största e-sporthändelserna i landet under många år. Där har det erbjudits tävlingar inom de flesta spel och i år var tanken att Dreamhack Masters, en Counter-Strike-turnering, skulle hållas under eventet i Jönköping.

Eventet kommer istället att hållas sommaren 2021, efter att tidigare ha skjutits upp från juni till augusti. Det skriver arrangören i en uppdatering. Samma öde drabbar Dreamhack-evenemangen i Dallas och Montreal.

Även en av världens största e-sportturneringar var planerad att hållas i Sverige under sommaren. Världsmästerskapet i spelet Dota 2 är vanligtvis ett massivt evenemang med en prispott som övriga e-sporter inte ens är nära.

I år skulle det hållas i Globen i Stockholm, men på grund av covid-19-pandemin har skaparna Valve tvingats leta nya datum. Än så länge är det inte klart om turneringen skjuts fram längre in i 2020 eller om det är tillbaka först 2021, men Valve bedömer det senare som mer troligt.