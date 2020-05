Ryobi var tidiga med batterisystem där du kan driva ett gäng olika maskiner med samma sorts batteri, i det här fallet 18 volt. Idag har utbudet växt till sig oerhört med allt från lövblås och häcksax till myggdödare och arbetslampor. Förutom det vi kanske i första hand tänker på – skruvdragare och enklare sågar för oss som vill slippa sladd när vi renoverar hemma eller på lantstället. Vi har testat några av maskinerna i One+ 18-serien, och vi kommer fortlöpande att uppdatera artikeln när vi får in nya maskiner att testa i serien.

När du köper batterier är det smart att börja med ett startkit med laddstation och minst ett par batterier i den storlek du föredrar att jobba med. Vi gillar de minsta batterierna på 2,5Ah, som kostar 699 kronor att köpa separat, men Ryobi erbjuder ett gäng olika varianter vilket är bra. Här finns även 3Ah, 5Ah och de riktigt feta 9Ah-modellerna (kostar 2 000 kronor). Ett system som ger dig suverän flexibilitet helt enkelt och där du kan köpa flera av produkterna separat eller i olika paket.

Här listar vi produkterna vi har testat i Ryobis batterisystem.

Sticksåg: Kraftig men utan startspärr

Produktbeteckning: R18JS7-0

Testad: Maj 2020

Produkttyp: Borstlös batteridriven sticksåg

Slaglängd: 25 mm

Pris: från 1 795 kr (utan batteri) hos Prisjakt.

Den här modellen har bekvämt gummerat grepp och står stadigt vertikalt på batteriet när du inte använder den. Det är superenkelt att byta sågblad utan verktyg, och ett träblad medföljer i kartongen. Med det lilla 2,5Ah-batteriet är sågen lätt att jobba med, men vi testade även med det större batteriet och då blir den lite för tung för att hantera längre sessioner.

Pendelrörelsen kan ställas i fyra steg beroende på hur aggressivt du vill gå fram över materialet, och hastigheten justeras steglöst med ett reglage vid tummen. Som mest kommer maskinen upp i mäktiga 3500 slag/minut och den klarade våra utmaningar med en blandning virke av olika kvalitet och tjocklek riktigt bra. Att såga i 135 millimeter trä, som specifikationerna lovar, är dock lite väl tufft och kräver givetvis längre blad om du vill försöka. Men jämfört med andra maskiner är det här en av de starkaste batteridrivna sticksågar vi testat.

Lätt att justera

När vi lossar en spak går det att justera plattans vinkel mot sågbladet upp till 45 grader, och det enda vi har att anmärka på här är att det inte känns helt tydligt när vi ska hitta tillbaka till perfekt vinkelrätt läge.

Ett par praktiska finesser värda att lyfta är den inbyggda led-lampan och att vi kan låsa strömbrytaren. Men här finns också ett minus, och ett viktigt sådant. Sågen saknar nämligen startspärr; ett tryck på avtryckaren och maskinen startar. Viktigt med andra ord att inte ha den ståendes med batteri i så att barn kan komma åt den.

Utan batteri går den här sågen loss på närmare 1 700 kronor, så det är ingen billig modell. Den är dock gedigen och kraftfull, och hade vi bara haft startspärr hade betyget hoppat upp ett snäpp.

Kraftig.

Steglös hastighet.

Led-lampa.

Ingen startspärr.

Betyg 3 av 5



Cirkelsåg: Bekväm och gedigen

Produktbeteckning: R18CS7-0

Testad: Maj 2020

Produkttyp: Cirkelsåg

Sågklinga: 184x16 mm

Pris: Från 1 895 kr (utan batteri) hos Prisjakt.

Ryobis batteridrivna cirkelsåg i One+ 18v-serien är riktigt behaglig att jobba med. De båda greppen för tvåhandsfattning gör att sågen sitter stadigt i händerna när vi börjar med att kapa plywoodskivor, ett jobb som knappast utmanar den här maskinen som på pappret ska klara hela 60 millimeters sågdjup. 45-virke är i alla fall inga som helst problem, inte ens impregnerat trä som legat ute i regnet.

Sågklingan är enkel att montera och byta, och plastskyddet känns stabilt. Dessutom finns här startspärr vilket är bra för dig med nyfikna barn. Ett mindre 2,5Ah-batteri passar sågen perfekt även om det går att stoppa i ett större, men det är bra att ha ett extra batteri på laddning om du ska såga mycket. Sågen drar ganska mycket batteri om du ska såga i grövre virke, men det gäller inte bara Ryobis sågar av den här typen.

Funkar med originalskenor

Sågen jobbar i upp till 3700 varv/minut, och att justera klingans djup är enkelt och görs när du lossar en spak baktill. Du kan även ställa gervinkeln lätt genom att lossa på en skruv. Sågen klarar upp till 50 graders gersågning, vilket är riktigt bra. I bottenplattan finns även spår för Ryobis egna skenor som säljs som tillbehör där du kan bygga ihop flera till en lång stödskena när du till exempel vill kapa skivor. Just den här detaljern gäller inte alla sågar i sortimentet, så det gäller att satsa på rätt modell om detta är viktigt för dig.

Ryobis cirkelsåg har även inbyggd ledlampa och smidigt uttag för dammsugare, där det mesta av spånet faktiskt hamnar. En smidig funktion som vi uppskattar när vi sågar inomhus.

Efter att ha använt den här sågen under flera veckors kapande av allt ifrån torra tunna brädor till utmanande fuktigt regelvirke och skivor av olika slag har vi verkligen blivit vän med den här sågen. En given del av One+ 18v-paketet helt enkelt, och väl värd sin prislapp.

Bekväm och lättanvänd.

Kraftig.

Flexibel.

Lite kort batteritid.

Betyg 4 av 5



Skruvdragare: 745 skruvar på en laddning

Produktbeteckning: R18PD3-225S

Testad: Maj 2020

Produkttyp: Borstlös skruvdragare med borrfunktion

Max vridmoment: 60 Nm

Pris: Från 1 999 kr hos Prisjakt.

Den här skruvdragaren testade vi tidigare i vårt jämförande test av skruvdragare med borrfunktion, men sedan dess har priset sjunkit en hel del, vilket var en av få punkter där vi kritiserade Ryobis maskin. För 1800 kronor får du nu skruvdragaren tillsammans med två 2,5Ah-batterier, laddstation och en smidig liten väska.

R18PD3 sitter bekvämt i handen och med de små batterierna känns maskinen lätt att jobba med. Vridmomentet är väl tilltaget så det gäller att hålla stadigt i maskinen och vara lite varsam med den steglösa motorn. Trots fördröjd start, som vi tycker är lite störande, lyckades vi flera gånger skada skruvskallar när vi gick för hårt fram. Och om du råkar ha borrläget aktiverat knäcker du bitsen enkelt. Men vi gillar att här finns mycket kraft, det är givetvis bra att ha och inte ett minus på något sätt. Vi borrade i såväl metall som betong, och Ryobis R18PD3 presterade riktigt bra överlag. Och när vi borrar i trä är det längden på borren och ditt tålamod som sätter gränsen.

Snabbchucken kan öppnas till 13 millimeter och vi uppskattar den inbyggda lampan som underlättar när vi jobbar inomhus och ska komma åt att skruva där ljusförutsättningarna är sämre. Vår upplevelse efter ett antal veckor med den här maskinen är att batteritiden är förhållandevis bra jämfört med andra modeller. Och just det här paketet, där du hela tiden kan ha ett extra batteri på laddning, är väldigt smidigt om du till exempel ska skruva stora mängder trall.

Prisvärt paket.

Mycket kraft.

Lätt och bekväm.

Fördröjd start ger lite sämre kontroll.