I februari lanserades Penny, ett nytt lågprisalternativ från Tele2 som erbjuder både mobil- och bredbandsabonnemang utan vare sig bindningstid eller uppsägningstid.

Nu är det dags för Penny Play, en ny tjänst där du kan se utvalda filmer, dokumentärer och tv-serier på din mobiltelefon eller strömma dem vidare till din tv via Chromecast, Apple TV eller Samsung Smart TV.

Bland innehållet kan nämnas filmer som Tracers, The Hunger Games, Scream 4 och Bränd, samt tv-serier som The Last Ship, Miracle Workers, Wrecked, The Last O.G och Those Who Can’t.

Penny Play erbjuds gratis till företagets kunder under ett års tid, därefter ligger kostnaden på 69 kronor per månad. Det går även att prenumerera på tjänsten utan att använda Pennys mobil- eller bredbandsabonnemang och i så fall slipper du betala för den första månaden.