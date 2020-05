Det går aldrig att få för mycket Doom. Vissa skulle till och med argumentera för att det är en av de viktigaste mjukvarorna någonsin. Sedan spelet släpptes för 25 år sedan har det blivit något av en sport bland programmerare att försöka infoga spelet på så många ställen som möjligt.

Nu har en av dem, Sylvain Lefebvre, tagit det så långt att han skapat en maskin som bara kan spela Doom och inget annat. Något som först uppmärksammades av Engadget.

The DooM-chip! It will run E1M1 till the end of times (or till power runs out, whichever comes first).

Algorithm is burned into wires, LUTs and flip-flops on an #FPGA: no CPU, no opcodes, no instruction counter.

Running on Altera CycloneV + SDRAM. (1/n) pic.twitter.com/wd7j4JnfWn