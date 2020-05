Med gruppspelet avklarat tog sig det svenska laget Ninjas in Pyjamas vidare till slutspel. Efter att i gruppspelets slutskede ha tvingat ut rivalerna Fnatic från turneringen, står nu Faze Clan som nästa motstånd. Faze, tillsammans med svensken Olofmeister, har vunnit fyra av de fem senaste mötena.

Matchen kommer spelas klockan 20:00 och går att se på https://www.twitch.tv/esl_csgo

NiP > Fnatic



We take the series 2:1 and we secure TOP 2 in the group! GGWP

Overpass - 9:16

Mirage - 16:10

Inferno - 16:12#GONINJAS #CSGO #ESLONE | https://t.co/Mb3mw7tcuQ pic.twitter.com/FWeBfJsyfm