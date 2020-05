Det har varit tyst på flaggskeppsfronten från Motorola länge nu, medan de haft stora framgångar med mellanklass- och budgetmobiler. Deras Moto Z-serie med utbytbara moduler dog en tyst död och de sista modellerna släpptes aldrig i Sverige.

Betyg 4 av 5 Omdöme Ska man göra comeback ska man göra det med besked. Och det är inget snack om att ambitionerna är i topp. Motorola lyckas bäst hittills med just böjd och kantlös skärm, men bakom dess spektakulära yttre är det ”bara” en bra smartphone. Den gör en del saker okej, en del saker riktigt bra, men ingenting direkt fantastiskt. Positivt Höga prestanda

Rolig utstickande design

Rent Android

Hörlursuttag Negativt Oklar vattentålighet

Något ljussvag skärm

Relativt tjock

Fortfarande lite krångel med skärmböjen Megatest: Alla de bästa mobilerna

Testad produkt: Motorola Edge Plus

Pris: 11 990 kr på Webhallen.

Motorolas satsning på lyxiga flipptelefonen Razr i vintras drog blickarna till sig, men den blev aldrig någon jättesuccé med alltför många kompromisser för ett coolt koncept med en svindlande prislapp.

Men nu är de till slut tillbaka med en mer traditionell mobiltelefon i toppsegmentet. Edge Plus (eller Edge+ som Motorola vill att vi ska skriva – men det gör vi inte för Samsung Galaxy S20 Plus heller) sällar sig till en kavalkad av flaggskepp vi sett under våren, med topp-prestanda, 5g-stöd, högfrekvent amoled-skärm, stort batteri, trådlös laddning och en högt specad kamera.

Och även här en rejäl prislapp. Rekommenderat pris är 11 990 kronor, och det är precis vad den också säljs för i de butiker du idag kan förboka den. Edge Plus, liksom det inte lika kraftfulla lillasyskonet Edge, börjar sedan levereras fredagen den 15 maj.

Flaggskeppsprestanda och smidigt system

Prestandamässigt får vi precis det vi förväntar oss från en mobil med Snapdragon 865, 12 GB ram-minne och flashlagring av ufs 3.0-typ. Allt går kort och gott blixtsnabbt. Det vi möjligen vill kritisera är avsaknaden av sd-kortplats för extra lagring. Å andra sidan lär inte de 256 GB du får ta slut i första laget.

Edge Plus är nästan en centimeter tjock, men trots det behändig att greppa.

Tack vare att Motorola sin vana trogen kör ett nästan helt rent Android-system är upplevelsen extra rapp och smidig. Här är det Googles gränssnitt rakt av och enbart enstaka tillägg för till exempel extra geststyningar och de extra funktioner som har att göra med böjda skärmen, ljudet, kameran och så vidare.

En del recensioner vi sett av telefonen klagar på bloatware, men det verkar handla om att amerikanska operatören Verizon fyller den med eget skräp, något vi slipper här i Sverige. Tack för det. Näst efter Oneplus Oxygen OS är det här enligt oss den smidigaste upplevelsen du kan få i en Android-mobil. Men det är ju givetvis en smaksak.

Böj som fungerar, för det mesta

Medan Motorolas budgetmobiler är enkla och avskalade i designen har deras premiummobiler genom åren stuckit ut desto mer. Även denna gång levererar de en design som drar blickarna till sig, med tillplattade, mjukt konkava kortsidor, och extrem böj på glas och skärm framtill utmed långsidorna.

Skärmen böjer sig flera millimeter runt på vardera sida och ger oss en av de mest kantfria upplevelserna någonsin i en smartphone. Upptill och nertill är det plant, och ett par millimeter kant. Det här är raka motsatsen till tillverkare som Samsung och Oneplus, som dämpat sina böjda kanter i de senaste flaggskeppen. Det ser onekligen riktigt coolt ut, speciellt då det kombineras med en tunn och diskret pianoblanksvart kant och intressanta färgval för baksidan.

Det innebär dock inte att det alltid är praktiskt, då perspektiv och kontrast får förvrängningar ute i kanterna, och det kan innebära risk för feltryckningar. Motorola har dock tänkt igenom lösningar för de flesta situationer. Skärmtangentbordet går till exempel aldrig ända ut i kanten, och Motorola gör ett bra jobb med att skärma av touch-zoner utmed långsidorna som inte är del av mobilens vanliga navigering.

Du väljer själv hur enskilda appar ska bete sig, visas på fullskärm med pek ända ut i kanterna för sådant som scrollning, eller en avsmalnad version där skärm och pekkänslighet på sidorna är släckt. Det sker med dubbelpet på en snabbkontroll i skärmkanten som du kan placera där den är som bekvämast för dig.

Även i fullformat tycker vi att Edge Plus gör ett bra jobb med att känna igen vad som är ett medvetet pek eller svepning och vad som bara är ett grepp runt telefonen. Det är dock inte helt konsekvent. På hemskärmen får du till exempel inget val utan får full tryckkänslighet ända ut i marginalen. Även en del andra appar som kameran går inte att ställa om.

Så nära kantfritt det kan bli just nu. Och en skärmböj som faktiskt fungerar. Åtminstone för det mesta.

Smalt format men snygga pixlar

Sådant som videouppspelning tappar också lite på att vi gärna vill smalna av skärmen, och då blir den mer långsmal än en bredbildsbio, så visningsytan för de flesta videofilmer krymper påtagligt. Det finns kort och gott lite för Motorola att finputsa på i hanteringen, men överlag tycker vi att det fungerar över förväntan. Motorola utnyttjar också givetvis böjen till sådant som ljussignaler för notifieringar, vilket kan vara praktiskt.

Bortser man från viss inkonsekvens i kanterna är skärmen annars riktigt bra på de flesta punkter. Det är en amoled med 1080p-upplösning på bredden och 90 Hz bildfrekvens, och med alla färgegenskaper vi kan begära, hdr10+-stöd, färgomfång en bra bit över till och med dci-p3-standard och god färgkorrekthet. Det som saknas är riktigt kick i ljusstyrkan. Den kommer upp i som mest ungefär 550 cd/m2, viket är lite lite för en optimal upplevelse i direkt solljus.

Visuellt ser vi ingen större skillnad på 90 Hz och de 120 Hz som Samsung och Oneplus levererar, men vi är osäkra på om den har extra snabb samplingsfrekvens för pek som ett par konkurrerande flaggskepp har. Vi får inte samma direkt taktila känsla svepningar på skärmen. Bildfrekvensen går att ställa ner till 60 Hz för att spara batteri, och går automatiskt ner i batterisparläge, men den ser inte ut att dynamiskt växla beroende på typ av användning som till exempel Oneplus 8 Pro gör.

Många ljudalternativ

När det gäller telefonens konstruktion skiljer den sig från de flesta flaggskepp på två punkter. Det första och viktigaste är tyvärr negativt. Den har inte riktig vattentäthet och ip-klassning. Motorola uppger att den har vattenavstötande ytbehandling och bör klara regn och ett och annat ofrivilligt spill, men mer än så bör du inte utsätta den för.

Det andra som skiljer den åt är att det är den enda flaggskeppsmobilen som fortfarande har klassiskt 3,5-millimeters hörlursuttag, som sitter på ovansidan av luren. Om dessa två saker är relaterade låter vi dock vara osagt. Du kan givetvis även plugga in usb-c-lurar eller köra bluetooth, och den har ett par bra stereohögtalare med distinkt ljud och fin rymd. Den saknar dock en del bas, och har begränsade inställningsmöjligheter.

Nästan bara Android 10. Inga onödiga extraappar, och de få tillägg du får är användbara.

Telefonen har i vårt test problemfri uppkoppling på både wifi 5 och wifi 6 samt bra mottagning på lte. Hur bra 5g-mottagningen är återstår att se, men än så länge är ju 5g inte aktuellt för svenska användare. Du får dubbla nano-simplatser, men såvitt vi kan se inte e-sim-stöd. Den har heller inga andra överraskningar i funktionsutbudet. Väl godkänd gps, snabb men inte supersnabb laddning, både trådad och trådlös, och stöd för omvänd trådlös laddning.

Batteriet är på extra stora 5 000 mAh, som levererar riktigt bra driftstid även i 90 Hz-läge. Luren är inte överdrivet bred, vilket är bra då det ger den ett bekvämt grepp. Men för att få plats med batteriet är den istället lite tjockare än flera av konkurrenterna. Sedan har den precis som alla flaggskepp just nu också har en maffig utstickande kamera baktill.

Stora och små sensorer

Huvudkameran är samma 108-megapixelsensor som i Samsung Galaxy S20 Ultra, med stor sensoryta och pixelsammanslagning som resulterar i skarpa 27-megpixelbilder med fin dynamik och toningsdetaljer och utmärkt verklighetstrogna färger.

Vi blir lite förvånade över hur dunkla och dämpade foton på natten och i mörka rum blir. Andra kameror med snarlik sensor och optik lyfter upp ljuset mycket mer än Edge Plus gör. Tack vare en bra tof-sensor har vi i alla fall aldrig problem med fokus ens i nästan nattsvarta miljöer. Men ju mörkare bilden är desto mer dras de med tydligt gulstick i de partier som inte är för mörka.

Kameran har en separat vidvinkellins med 16-megapixelsensor som både tar breda om än inte extremt breda landskapsbilder och kan fungera som en riktigt närgången makrokamera. Då får vi dock vara extra stadiga på handen, för det är lätt att få rörelseoskärpa just vid makrofoto. Slutligen har den en enkel telefotokamera med 3x optisk zoom och en 8-megapixelsensor bakom. Den går att kombinera med digitalzoom upp till 10 x, men inte mer, och där börjar vi se klara begränsningar i sensorns kapacitet.

Tre kameror och en 3d-sensor på baksidan.

Stark men stel stabilisering

En sak som Motorola själva vill lyfta fram är kamerans bra videoegenskaper. Och den övertygar på många punkter, med bra automatisk ljushantering. Du har möjlighet att filma i upp till 6k-upplösning. Men varken då eller på 4k får du 60 Hz bildfrekvens. Kameran kombinerar optisk och digital bildstabilisering, och i vissa situationer är den väldigt övertygande, men samtidigt beter den sig märkligt ryckig i andra lägen, till exempel om vi gör en sidosvepning.

Kameran personifierar lite vad vi tycker om Edge Plus. Den är absolut inte dålig, men sticker inte heller ut med någon extra bra egenskap som gör att vi objektivt rekommenderar den över andra liknande flaggskepp. Skärmen är bra men inte bäst, ljudet är bra men inte bäst, likaså prestandan, batteriegenskaperna och användarvänligheten.

Det som kan locka till ett köp är kanske den coola designen, och det här är nog den första mobil vi testat som faktiskt har gränssnittsrutiner som kan hantera superböjda skärmkanter. Det är fortfarande mycket att finputsa där, men Motorola visar att det faktiskt går.

Specifikationer

Produktnamn: Motorola Edge Plus

Testad: Maj 2020

Tillverkare: Motorola

Systemkrets: Snapdragon 865

Processor: 1st Kryo 585 2,84 GHz, 3 st Kryo 585 2,42 GHz, 4 st Kryo 585 1,8 GHz

Grafik: Adreno 650

Minne: 12 GB

Lagring: 256 GB

Bildskärm: 6,7 tum amoled, 1080 x 2340 bildpunkter, 90 Hz.

Kameror: 108 megapixel + 16 megapixel vidvinkel + 8 megapixel 3x telefoto + 8 megapixel 5x telefoto + ToF med led bak, 25 megapixel fram

Anslutningar: Usb 3.1 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, 5g, Wifi 6, bluetooth 5.1, a-gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 10

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, dubbla sim, trådlös laddning, omvänd trådlös laddning

Batteri: 5 000 mAh, 19h webbvideo (wifi, hög ljusstyrka), ca 18h blandad användning (4g, låg ljusstyrka), ca 35h samtal (3g)

Storlek: 7,14 x 16,1 x 0,9 cm

Vikt: 203 gram

Rek. pris: 11 990 kr

Pris: 11 990 kr på Webhallen.

Prestanda

Antutu Benchmark 8: 587 584 poäng

Geekbench 5, cpu: 3 373 poäng

3dmark Sling Shot Extreme, grafik: 7 357 poäng

Androbench, lagring: 1 662,15 MB/s