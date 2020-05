Spelutvecklaren Infinity Ward kräver nu att nya Call of Duty: Warzone-spelare på pc använder sig av tvåstegsverifiering via sms, rapporterar Engadget.

Det nya lagret med säkerhet är bara obligatoriskt för de som spelar den självständiga free-to-play-versionen av Call of Duty: Warzone, inte de som kör läget via Call of Duty: Modern Warfare.

Playstation 4 och Xbox One-spelare är sedan tidigare också skyddade genom sina konsolers respektive tvåstegsverifieringsmetoder.

